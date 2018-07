Medskyldig i 10 mord: Klapsalver i retten efter livstidsdom til nynazist

BERLIN

Den 43-årige Beate Zschäpe var med til at slå ti mennesker ihjel.

Så klar lød beskeden fra domstolen i den sydtyske by München, der onsdag formiddag idømte Zschäpe fængsel på livstid – den strengeste straf i det tyske retssystem.

Ifølge den tyske tabloid-avis Bild, udviste hun – ligesom under samtlige retsmøder - ingen form for reaktion, da dommen blev afsagt. I stedet kiggede hun på dommeren og holdt sine foldede hænder i ro på bordet.

I salen var der til gengæld kort klapsalver.

Ud over drabene blev Zschäpe dømt skyldig i at have været medlem af en terroristisk forening, nemlig Nationalsocialistisk Undergrund, NSU, to bombeangreb i Køln samt 15 røverier.



Ofrene for drabene havde stort set alle udenlandsk baggrund – otte tyrkiske og en græsk – mens det 10. mordoffer var en tysk, kvindelig politibetjent.

Appellerer

Beate Zschäpe har fra starten nægtet at have deltaget i både mord og røverier. De to gange, hun har udtrykt sig undervejs, har hun slået på, at hun blev hos de to andre i trioen, Uwe Böhnhardt og Uwe Mundlos, fordi hun følelsemæssigt var for svag til at forlade dem.

Der findes da heller ikke noget bevis for, at Zschäpe var på nogen af gerningsstederne. Alligevel mente anklageren, at hun under alle omstændigheder var skyldig, fordi hun spillede en så vigtig rolle i trioen og dens handlinger.

Det var dommeren enig i, for han fulgte anklagerens krav om at tildele Zschäpe den strengeste straf, man kan få i Tysklands retssystem.

Kort efter domsafsigelsen meddelte Zschäpes forsvarer, at hun appellerer dommen. På forhånd havde hendes advokat meddelt, at man maksimalt ville accepterer ti års fængsel.

Buh-råb

Fire andre personer var også på anklagebænken i sagen onsdag. Den ene, Ralf Wohlleben, fik ti års fængsel, fordi han havde skaffet trioen et mordvåben. Derfor blev han kendt skyldig i medvirken til mord.

Den anden, Holger Gerlach, blev kendt skyldig i at have støttet en terroristisk forening og dømt til tre års fængsel.

Den tredje, Carsten Schultze, fik også tre års fængsel. Han blev kendt skyldig i at have medvirket til mord, men eftersom han blot var 20 år på tidspunktet for forbrydelserne, fik han en mildere dom.

Da dommen til den fjerde anklagede i sagen ud over Zschäpe, André E., blev fremsagt, lød der buh-råb i salen, fordi han »kun« blev idømt 2.5 års fængsel. Ifølge dommen har André E. dermed ikke medvirket til mord, men støttet en terroristisk forening.

Dermed er der juridisk sat et punktum i en sag, som i sjælden grad har martret Tyskland. Alligevel står en række spørgsmål ubesvarede tilbage. F.eks. om NSU i virkeligheden havde et helt netværk af mennesker, der hjalp dem undervejs.

Også efterretningstjenestens rolle er løbende blevet diskuteret - hvordan kunne nazi-trioen i så mange år myrde og røve uden at blive opdaget? Men heller ikke her er der kommet fuldt lys over sagen.

Endelig har de pårørende til ofrene fortsat ikke fået noget svar på, hvorfor netop deres far, søn, onkel eller bror skulle slås ihjel.