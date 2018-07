Professor er paf over ministerafgange: »Det hele er ved at falde fra hinanden for dem«

»Jeg er lige så paf og ved at falde ned af stolen som alle andre. Det hele er ved at falde fra hinanden for dem.«

Sådan siger Marlene Wind, EU-ekspert og professor i statskundskab ved Københavns Universitet, oven på nyheden om, at brexitminister David Davis og efterfølgende udenrigsminister Boris Johnson har valgt at forlade den britiske regering. Det kan meget vel betyde regeringens fald, konstaterer professoren.

»Theresa May (den konservative britiske premierminister, red.) sidder på et tyndt flertal. Hvis flere falder fra, vil hendes regering jo falde fra hinanden, og så er det hele i opløsning. Så kan vi stå over for en hård brexit, med mindre EU går ind og gør noget af ren og skær medlidenhed,« siger Marlene Wind.

Eksempelvis kan EU vælge at forlænge forhandlingsperioden, men det kræver, at en ny, midlertidig regering eller et spinkelt flertal selv ytrer ønske om det, understreger professoren. Hun påpeger, at EU desuden allerede føler, at man har strakt sig langt over for briterne.

Fredag fik Theresa May opbakning fra regeringen til sin plan for Storbritanniens fremtid uden for EU - en såkaldt blød brexit - og ifølge Marlene Wind var det mest opsigtsvækkende i den forbindelse, at ingen forlod stedet i taxi undervejs i mødet. Indtil Davis sagde stop natten til mandag, havde man således det indtryk, at May havde fået styr på bagklappen - men det havde hun ikke, konstaterer professoren.

Det, siger hun, efterlader indtrykket af et konservativt parti og en befolkning i dyb splittelse. De seriøse forhandlinger mellem Storbritannien og EU skulle begynde den 16. juli, men det bliver der næppe noget af nu, mener Marlene Wind. For hvordan skal man forhandle med en regering, hvis man ikke ved, om den har opbakning, spørger hun.

»Det sætter det hele i et lys af, at alt er kaos. Vi nærmer os mere og mere en situation, hvor man falder ud over klippen. Alternativt at man slet ikke kan finde ud af at forlade EU. Det er de to yderligheder, der er. For EU vil selvfølgelig ikke gå med til at splitte det indre marked op, og derfor er der ikke en alternativ løsning til en norsk løsning eller et farvel til EU. Der er kun de to muligheder på hylderne. Det er vi nogle, der har sagt i to år, og de bliver ved med at prøve at fremstille det som om, der er alternativer. Det er der ikke,« siger hun.

Foreløbig har May erstattet sin brexitminister med den tidligere boligminister Dominic Raab. Nu skal hun finde en ny udenrigsminister og sørge for at sikre sig et flertal.

»Hvis hun er sikker på det, kan man jo også sige - hvis man skal trække elastikken meget langt - at så er hun af med de værste ballademagere. Det er meget tyndbenede partnere at forhandle med for EU, men det vil trods alt give hende mulighed for at nærme sig en norsk løsning endnu mere at skille sig af med disse typer og bevare flertallet. Men det er svært at forestille sig, at det skulle lykkes for hende.«

At håbet er spinkelt, skyldes bl.a., at der er flere hårdkogte brexiteers i Mays parti, end man hører om i medierne, siger Marlene Wind.

»Den næste, der går, bliver nok Michael Gove (Storbritanniens miljøminister, red.), som har kørt lige så høj cigarføring som Johnson, og man har været i tvivl om, hvad de to ville mene,« siger hun og tilføjer:

»Man kan undre sig over, at der ikke er noget, der hedder "landet først". Det virker som ”mig først”. Boris, Davis og flere af de hardcore brexiteers ser ud til at tænke mere på egen karriere og popularitet i baglandet end på landets fremtid.«