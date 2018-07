Medie: Mand med IS-tilknytning er blevet anholdt efter skuddrab i Sverige

Sagen om endnu et skyderi i den svenske by Örebro, hvor to personer mistede livet, har taget en ny drejning.

En mand i 30'erne, der tidligere har været rejst til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat (IS), er blevet anholdt, skriver SVT.

Tidligere er tre mænd blevet anholdt efter drabene, der fandt sted tirsdag.

Sveriges statsminister kalder til krisemøde om skyderier

Anklager Krister Petersson afviser at kommentere på mandens baggrund, men bekræfter, at han er mistænkt for drab.

Den mistænktes forsvar, Christoffer Olsson, oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

Han slår samtidig fast, at meldingerne om klientens IS-tilknytning ikke har nogen betydning for sagen.

Op mod 30 personer fra Vivalla ved Örebro menes at være taget til Syrien eller Irak for at tilslutte sig Islamisk Stat, hvorefter flere af dem er vendt tilbage til Sverige, ifølge SVT.

I løbet af de seneste måneder har der været flere skyderier i blandt andet Örebro og Malmø, hvor i alt syv personer har mistet livet efter blandt andet bandeuroligheder.

Derfor har Sveriges statsminister, Stefan Löfven, indkaldt landets politi til drøftelser om, hvad der skal gøres for at få stoppet de mange skyderier.

»Vi har tilført politiet flere ressourcer, end det selv efterspurgte, men vi kan blive nødt til at gøre mere. Derfor har jeg bedt Morgan Johansson (Sveriges justits- og indenrigsminister, red.) om at tage kontakt til politiledelsen for at høre, om der er yderligere, som vi bør gøre. Flere ressourcer, andre typer ressourcer. Vi er fast besluttede på, at de her bander skal knækkes, siger Stefan Löfven.

Svensk politi har tidligere meldt ud, at de mange skyderier i Malmø blandt andet skyldes et »stort kriminelt arbejdsfelt« i nærheden af Danmark, Tyskland og Polen.