Blødt brexit skaber intern vrede: 48 breve kan få lavinen til at rulle, så Theresa May skal gå af

LONDON

Ugen er begyndt med masser af dramatik i britisk politik, efter at brexit-minister David Davis trak sig i protest kort før midnat natten til mandag. En juniorminister i brexit-ministeriet har også trukket sig.

Nu venter man på, om der kommer flere ministerafgange, eller om der udløses en intern mistillidsafstemning mod premierminister Theresa May i det konservative parti.

David Davis begrundede sin afgang med, at May nu vil foreslå EU en meget blød plan, hvor Storbritannien i realiteten bliver i Det Indre Marked for varer, ligesom EU-domstolen også vil spille en vis rolle fortsat.

Og det er ikke kun Davis, der er sur over denne opblødning over for EU. En stor flok konservative parlamentsmedlemmer har det på samme måde, og føler de sig tilstrækkeligt forrådt af Theresa May, kan de forsøge at vælte hende.

Davd Davis sagde op søndag - blot to dage efter, at premierminister Theresa May var vundet opbakning til sin brexit-kurs i den britiske regering. Foto: Leon Neal/AP

En mistillidsafstemning mod hende kræver, at 15 pct. af parlamentsgruppen beder om en afstemning. Det vil for tiden sige 48 personer.

Men reglerne er specielle og øger uforudsigeligheden. De 48 skal erklære mistillid pr. brev til formanden for den såkaldte 1922-komité, Graham Brady, der kan sammenlignes med en gruppeformand i et dansk parti.

Der er ikke nogen tidsfrist for at sende brevene, og han fortæller ikke til offentligheden, hvor mange breve han allerede ligger inde med. Det vides således ikke, hvor mange han mangler for at nå til de 48, men i januar kom det frem, at Graham Brady havde bedt de konservative parlamentsmedlemmer om at tænke sig godt om, før de sendte flere breve.

Alene de mest EU-skeptiske konservative, organiseret i gruppen European Research Group (ERG), udgør omkring 60-70 personer og dermed pænt over de krævede 48.

Men før nogen sætter gang i mistillidsprocessen skal de helst være ret sikre på, at de også kan vælte May. For hvis hun vinder, er hun fredet fra nye mistillidsafstemninger i et år. Dog kan en afstemning også bruges til at sende et stærkt signal om, at hun skal opgive sin bløde brexit-plan.

Taber Theresa May en mistillidsafstemning skal de konservative have ny formand. Vinderen af den dyst bliver også britisk premierminister.

Der spekuleres også i, om flere EU-skeptiske ministre vil trække sig som følge af Mays nye brexitplan, herunder udenrigsminister Boris Johnson og flere juniorministre.

Dominic Raab er udnævnt til ny brexit-minister. Han var indtil mandag juniorminister med ansvar for boligområdet.

Spørgsmålet om brexit-ministeriets fremtid afklares formodentlig i dag, mens ministerafgangene godt kan trække lidt længere ud. En mistillidsafstemning risikerer May herfra og mange måneder frem, især hvis hun - i brexit-fløjens øjne - giver sig for meget i de kommende forhandlinger med EU.