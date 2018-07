Fem personer er blevet såret under spansk tyreløb

Byen Pamplona har lørdag taget hul på den ofte blodige begivenhed, hvor flere hundrede kilo tunge dyr med store horn slippes løs i gaden.

Blot få minutter efter startskuddet til det årlige tyreløb i den spanske by kunne de lokale læger ifølge nyhedsbureauet AP berette om fem sårede. Heraf er mindst en person blevet stanget af en tyr og er blevet bragt til hospitalet i ukendt tilstand.

Det har regnet forud for løbet, hvilket har gjort de allerede smalle, brostensbelagte gader glattere end ellers.

Dyrene vejer op til 630 kg. Foto: AP/Alvaro Barrientos

Nu går det løs med tyreløb i Pamplona

På billederne fra San Fermin, som festivalen hedder, kan man således se flere af de ca. 2.000 deltagere glide og falde i forsøget på at drive dyrene gennem byens gader og ind i den tyrefægterarena, hvor de senere skal stå over for en toreador.

Tyrene, der er blevet sendt i gaderne lørdag, har en kampvægt på mellem 550 og 630 kilo og skal galopere 875 meter hen til arenaen. Det hele er overstået på under to og et halvt minut, men undervejs bliver adskillige hvert år såret.

Det sidste menneskelige dødsfald skete i 2009 og bragte det samlede antal døde op på 15 personer siden 1911.

Festivalen begyndte fredag med kaoslignende fejring i gaderne. Her lader en mand sig overhælde med vin under startskuddet på San Fermin. Foto: AP/Alvaro Barrientos

Den kontroversielle begivenhed tiltrækker både lokale og turister i stor stil, men i høj grad også dyreaktivister, der demonstrerer mod dyremishandling.

San Fermin stammer fra 1591, og havde dengang det praktiske formål at få seks kampberedte tyre fra byens udkant ind til arenaen. Senere - i det 17. århundrede - gjorde tilskuerne en sport ud af at løbe foran dyrene.

Siden blev den begivenhed en fast bestanddel af festivalen og velsagtens også den mest berømte del. Ikke mindst efter den amerikanske forfatter Ernest Hemingway forevigede tyreløbet i sin roman "Og solen går sin gang" fra 1926.