Politibetjent sigtet for drab på ung sort mand i Frankrig

En politibetjent, der tirsdag aften skød og dræbte en ung, sort mand i byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, er blevet sigtet for drab.

Det oplyser hans forsvarer, Laurent-Franck Lienard, lørdag.

22-årige Aboubakar Fofana døde efter at være blevet ramt af et enkelt skud i nakken.

I første omgang forklarede betjenten, der affyrede skuddet, at han handlede i selvforsvar. Ifølge ham forsøgte Fofana, der var eftersøgt for narkosalg, at stikke af i sin bil, da politiet stoppede ham.

Et vidne, der filmede episoden, har senere afvist den forklaring. Vidnet har fortalt, at den unge mand ikke forsøgte at stikke af fra politiet. Tværtimod holdt hans bil helt stille, da han blev skudt.

Betjenten har siden ændret forklaring og fortalt efterforskere, at han afgav skuddet "ved en fejl".

- Han vedkender, at hans oprindelige forklaring ikke hænger sammen med virkeligheden, udtaler betjentens forsvarer.

Betjenten er blevet løsladt, mens sagen efterforskes.

Drabet på Aboubakar Fofana har udløst voldsomme protester og sammenstød mellem indbyggere i flere franske byer og politiet.

Torsdag gik op mod 1000 mennesker på gaden i Nantes og krævede "retfærdighed for Abou".

Samme dag besøgte premierminister Edouard Philippe byen. Her lovede han "fuld gennemsigtighed" i efterforskningen af drabet.

Torsdag aften og fredag tog protesterne til, da lokale unge satte ild til 52 biler, herunder også borgmesterens.

Flere end ti personer er blevet anholdt i forbindelse med urolighederne.