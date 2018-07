Telefoner blev konfiskeret og ministre truet med fyring: May har sikret sig støtte til en brexit-plan

SAN FRANCISCO

Den britiske regering har i næsten to år været i en indbyrdes slåskamp om, hvilken skilsmisseaftale den skal søge fra EU.

Men nu har premierminister Theresa May tilsyneladende langt om længe formået at forene sit kabinet bag sig om den hidtil mest konkrete plan.

Udspillet lægger op til oprettelsen af et fælles frihandelsområde for EU og Storbritannien med et fælles regelsæt for industrielle varer og landbrugsprodukter.

Det vil reelt binde Storbritannien til EU’s eksisterende regler på området. Det vil også løse det sprængfarlige grænseproblem mellem Irland og Nordirland.

»Det er et forslag, som jeg mener, vil være godt for Storbritannien og godt for EU, og jeg ser frem til dets positive modtagelse,« sagde May til BBC.

Gennembruddet kom fredag aften efter et 12 timer langt møde på Chequers, premierministerens officielle landsted nordøst for London. May sagde til sine ministre, at enten støttede de hendes plan, eller også kunne de vinke farvel til deres ministertitel og den tilhørende bil med øjeblikkelig virkning.

Britiske journalister ventede udenfor, men ingen forlod mødet, og ved slutningen af dagen meddelte May, at hendes regering nu for første gang har hældt indhold på ordet brexit og har en fælles forhandlingsposition over for Bruxelles.

Det er langt fra sikkert, at våbenhvilen holder. Ifølge britiske medier har planen allerede skabt vrede blandt de mest hardcore brexit-tilhængere i det konservative regeringsparti. Støtten vil for alvor blive testet, når europæiske ledere rynker panden til flere af de britiske krav, hvilket uden tvivl vil ske.

Det var i dette rum på premierminister Theresa Mays officielle landsted, Chequers, at det afgørende møde om brexit blev holdt fredag. Foto: Ritzau Scanpix/Handout

Regeringens brexithøge fik dog også noget med hjem. Som følge af bekymringer for, at EU vil afvise planen, accelererer May nu forberedelserne til en ”no deal.”

Det samme besluttede EU's politiske ledere at gøre på et topmøde i sidste uge. Danmark er også i gang, afslørede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fra topmødet.

Foreløbigt har EU’s chefbrexitforhandler Michel Barnier dog budt udviklingen velkommen.

»Chequers diskussion om fremtiden er meget velkommen. Jeg ser frem til at modtage et hvidpapir. Vi vil se på forslagene og vurdere om de er gennemførlige og realistiske,« skrev han i et tweet i en reference til hvidbogen, som ventes offentliggjort i næste uge.

Det var et afgørende øjeblik for May, som tog alle midler i brug for at banke sine rebelske ministre på plads. Alle var blevet bedt om at komme alene. Ved ankomst blev mobiltelefoner konfiskeret, så ingen andre end May kunne udlægge dagsordenen til resten af verdenen. Ifølge The Times havde premierministeren på forhånd også lagt en plan for mulige afløsere, hvis en eller flere af hendes ministre havde valgt at træde tilbage.

Selvom udspillet lægger op til, at Storbritannien skal fortsætte med at være bundet til EU’s regler for industri- og landbrugsvarer, opretholder den illusionen af suverænitet ved at understrege, at det britiske parlament altid har ret til at sige nej til ændringer. Det vil dog, anerkendes det, »have konsekvenser.« I værste fald formentlig i form af at aftalen kollapser.

På nogle måder er der lagt op til en aftale, der har ligheder med EU’s aftale med Norge. Storbritannien ønsker dog en række undtagelser, som Norge ikke har.

Planen lægger op til, at den fri bevægelighed, som den fungerer i dag, skal ophøre. I stedet foreslår Storbritannien oprettelsen af en mobilitetsaftale, så briter og EU-borgere stadig kan rejse til og fra hinandens territorier og søge om tilladelse til at studere eller arbejde.

Storbritannien vil ikke høre under EU-domstolen, men tilbyder kun at være opmærksom på afgørelser på områder vedrørende det fælles regelsæt.

EU's franske chefbrexitforhandler Michel Barnier, da han tog imod spørgsmål fra pressen ved EU-topmødet i Bruxelles i sidste uge. Foto: Ritzau Scanpix/Ludovic Marin

Udspillet foreslår også nyt toldarrangement, som skal fungere som om EU og Storbritannien var et fælles toldområde, men vil tillade Storbritannien at lave egne handelsaftaler med tredjelande mod kompensation til EU, hvis toldsatserne er anderledes.

Serviceområdet, hvilket omfatter finanssektoren, der er vigtig for Storbritannien, er heller ikke omfattet af udspillet. Her ønsker briterne at lave en separat aftale, som ikke binder Storbritannien til at følge EU’s regler.

Flere af disse krav overskrider EU’s røde linjer. EU’s ledere har f.eks. altid fastholdt, at adgang til fællesmarkedet ikke kan ske uden accept af alle dele af fællesmarkedet, herunder services og arbejdskraftens frie bevægelighed. Dette understregede Barnier tidligere om fredagen med en bemærkning om, at »fællesmarkedet er hjertet af EU-projektet.«

Den næste forhandling mellem Storbritannien og EU finder sted den 16. juli.