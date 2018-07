Svært gennemskueligt EU-kort rammer tusinder af syge borgere

Det blå EU-sygesikringsbevis skaber problemer for et stort antal danske turister, som rammes af akut sygdom under deres ferie i Europa.

Flere tusind må hvert år have penge op af lommen og selv betale nogle gange meget store beløb for at få hjælp. Det blå kort skulle ellers i mange tilfælde dække udgifterne ved behandlingen.

En del kan efterfølgende få refunderet udgiften fra danske myndigheder. Men der er mange, som får afslag på refusion, fordi de har svært ved at gennemskue, hvilke behandlingssteder der er omfattet af ordningen.

Det fremgår af en rapport om den internationale sygesikring fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der kommer, mens et stort antal danskere i disse uger drager på ferie.

Det skriver Berlingske.

Den store usikkerhed om kortet får nu patientorganisationer og politikere til at kræve ændringer af ordningen.

- Med det her system er det blevet et must med en rejseforsikring, og det rammer borgere med kronisk sygdom særligt hårdt, da det kan være langt dyrere og sværere for dem at blive forsikret.

- Derfor ser vi gerne, at man indretter systemet mere hensigtsmæssigt, så det bliver lettere at manøvrere i, siger vicedirektør i Danske Patienter, Annette Wandel, til avisen.

Ifølge rapporten modtog styrelsen sidste år knap 4500 nye ansøgninger om refusion, efter at syge danskere er blevet afkrævet betaling for behandling rundtom i Europa.

Det er en stigning på 17 procent i forhold til året før.

Knap hver fjerde ansøgning omhandler udgifter til behandling, som folk har modtaget i Østrig formentligt ofte i forbindelse med skiuheld.

Der kommer også et stort antal ansøgninger efter behandling i Spanien, Frankrig og Tyskland.

Sidste år udbetalte styrelsen samlet godt 3,5 millioner kroner i refusion fordelt på knap 2000 sager. I gennemsnit blev der refunderet cirka 1800 kroner per udbetaling.

Der er stor spændvidde i patientkravene. Én har fået refunderet et beløb på 2,45 kroner, mens en anden har fået refunderet et beløb på hele 220.000 kroner, som den pågældende var blevet afkrævet på et behandlingssted.