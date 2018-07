Parlament stemmer for nyt navn til Alexander den Stores rige

Parlamentet i Makedonien har torsdag godkendt en lov om ændring af landets navn.

Det er anden gang denne sommer, at parlamentet stemmer om navnet, der medfører, at landet skal hedde Republikken Nordmakedonien.

Præsidenten har tidligere blokeret for en officiel ændring af navnet på landet, som historisk er kendt som Alexander den Stores hjemstavn.

69 parlamentarikere stemte for i parlamentet, der har 120 medlemmer.

Det konservative oppositionsparti undlod at stemme i protest over den aftale, som Makedoniens regering har forhandlet med naboen Grækenland.

Det er Grækenlands årelange vrede, der får makedonerne til at ændre landenavn. Balladen skylden, at en region i det nordlige Grækenland har samme navn som landet.

Makedoniens præsident, Gjorge Ivanov, har sagt, at aftalen med grækerne er i strid med forfatningen. Derfor har han nægtet at underskrive den.

Ifølge forfatningen kan præsidenten ikke blokere aftalen, hvis den godkendes af parlamentet igen. Det er det, der er sket torsdag.

Grækenland har med veto blokeret for den makedonske regerings drøm om at blive medlem af EU og Nato. Med navneændringen håber den siddende regering i Skopje, at den hindring nu er væk.