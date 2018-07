Sveriges statsminister kalder til krisemøde om skyderier

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, indkalder landets politi til drøftelser om, hvad der skal gøres for at få stoppet de mange skyderier, der har hærget Sveriges største byer de seneste måneder.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

Der har været skyderier i blandt andet Örebro og Malmø de seneste uger, og i den forbindelse har syv personer mistet livet. Så sent som tirsdag mistede en person livet i Malmø-bydelen Nydala.

- Vi har tilført politiet flere ressourcer, end det selv efterspurgte, men vi kan blive nødt til at gøre mere. Derfor har jeg bedt Morgan Johansson (Sveriges justits- og indenrigsminister, red.) om at tage kontakt til politiledelsen for at høre, om der er yderligere, som vi bør gøre.

- Flere ressourcer, andre typer ressourcer. Vi er fast besluttede på, at de her bander skal knækkes, siger Stefan Löfven.

I marts sagde statsministeren, at kampen mod kriminaliteten har medført "visse resultater" i form af færre skyderier i landets tre største byer.

- Da så vi en forsigtig drejning i den rigtige retning, men vi skal absolut ikke drage nogen konklusioner om, at det er ovre, for det er det ikke.

- Vi skal gøre alt som kan gøres, for at vise at sammenholdet altid er stærkere end bandekriminaliteten, siger Stefan Löfven.

Ifølge Sveriges statsminister begynder flere politibetjente i arbejde i år som et resultat af, at flere betjente bliver uddannet nu end under den forrige regering.

Særligt et skyderi i Malmø i juni vakte opsigt, da tre personer blev dræbt, mens tre andre blev såret. Den sydsvenske by lægger jævnligt grund til skyderier, men det er sjældent, at flere mister livet på én gang.

Som svar på, hvorfor Malmø ofte oplever skyderier, lød det fra svensk politi, at det blandt andet skyldes, at byen i Skåne har et "stort kriminelt arbejdsfelt" i nærheden af Danmark, Tyskland og Polen, og det "spiller sikkert en rolle".