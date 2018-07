Anklager kræver forvaring for heroindrab på norsk musiker

I februar 2015 blev en 25-årig norsk musiker fundet død i et badekar på et hotel i Oslo med heroin i årerne.

Anklager Cecilie Schløsser Møller mener, at to mænd på henholdsvis 38 år og 35 år fremskaffede narko, som de på en eller anden måde fik musikeren til at indtage.

Anklagemyndigheden kræver de to mænd idømt henholdsvis 17 års fængsel og en forvaringsdom på 21 år.

25-årige Paul Simmons døde af nedkøling i badekarret, og det var en bevidst handling, mener anklageren, som derfor argumenterer for den strengeste straf i Norges straffelov.

De to tiltalte har ifølge politiet også forsøgt at svindle flere banker og kreditselskaber ved at udgive sig for at være Simmons.

Begge nægter skyld i drab. Men de har efter bevisfremlæggelsen erkendt deres skyld i bedrageri.

Anklageren mener, at de tiltalte har udvist en usædvanlig kynisme.

- Det er udtryk for en utrolig hensynsløshed, når man giver Simmons heroin for at holde ham i skak, siger Møller onsdag under sin afsluttende procedure i Oslo tingrett.

De to anklagede mænd er også tiltalt for et groft røveriforsøg mod en anden person, som skal være blevet tvunget til at indtage forskellige medikamenter og derefter køle ham ned.

Efterfølgende har de forsøgt at overføre en halv million norske kroner fra hans konto, siger anklagemyndigheden.

Det lykkedes ikke, da politiet kom til lejligheden. Manden blev indlagt på intensivafdelingen og var ifølge politiet i livsfare.

Den 35-årige er tiltalt for at have truet en kvinde til seksuelle handlinger, som han filmede. Derefter voldtog han ifølge politiet kvinden.

Han har også truet en mand til seksuelle handlinger og til at overføre 92.000 kroner til sin konto.

Den 35-årige er tidligere dømt for vold mod samboer og ekskærester.