EU strides om nye regler for lastbilchauffører

Lastbilchauffører i EU skal have bedre arbejdsvilkår og sikres tungere lønposer.

Det fremgår af en række nye regler for udenlandske lastbilchaufførers arbejde i Danmark og andre EU-lande, som tirsdag debatteres i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Reglerne skal til afstemning onsdag.

Medlemmer af parlamentet skal blandt andet tage stilling til, om lastbilchauffører skal omfattes af EU's udstationeringsdirektiv. Direktivet sikrer lige vilkår og løn for arbejdstagere på samme arbejdsplads.

Det betyder, at når en lastbilchauffør fra et andet EU-land kører i Danmark, skal chaufføren tjene mindst det samme som mindstelønnen for danske chauffører.

Hvor lang tid en lastbilchauffør skal køre et i andet medlemsland, før vedkommende er omfanget af udstationeringsdirektivet, er der dog ikke enighed om.

Men det kan medføre, at social dumping ikke bliver en business model i transportsektoren, mener socialdemokratiske Ismail Ertug fra parlamentets transportudvalg.

- Vi kan undgå social dumping, systemet vil være nemmere at monitorere, og der er færre bureaukratiske hindringer for dem, der gør deres arbejde korrekt og betaler deres medarbejdere, siger han.

At social dumping flere gange bliver nævnt i debatten er en anklage mod især de østeuropæiske lande. Det mener polske Kosma Zlotowski fra den konservative gruppe.

- I Østeuropa er arbejdskraft billigere, fordi livet er billigere. Og hvorfor får vi ikke lov til at konkurrere med lønomkostninger, spørger konservative Kosma Zlotowski.

Ifølge Jens Rohde (R), der er medlem af EU-Parlamentets transportudvalg, handler striden især om en kulturel kløft og to forskellige opfattelser af virkeligheden.

- Fra en lang række lande, især østeuropæiske, opfatter man det som det gamle Vesteuropas protektionisme.

- Mens vi opfatter deres kamp for, at der ikke skal være nogle regler, som et forsøg på at kunne fortsætte i transportsektoren på ulige konkurrencevilkår, siger han.

Nye regler skal slå en bro over de to virkelighedsopfattelser, lyder det fra Jens Rohde.

Ifølge Rina Ronja Kari er EU-grupperne også splittet internt om, hvor de skal lægge sig i forhold til nye regler om lastbilchauffører.

Det skyldes især, at parlamentets transportudvalg, beskæftigelsesudvalg og EU-Kommissionen har fremlagt forskellige forslag.

Hun er medlem af beskæftigelsesudvalget for Folkebevægelsen mod EU.

- Vi har rigtig mange forskellige løsninger på spil på en gang. Og i virkeligheden en stribe forskellige udfald, siger hun.

Hun håber dog, at parlamentet onsdag kan nå til enighed om et kompromis.