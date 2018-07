Tysk drabssag vokser: Drabsmistænkt nu også sigtet for voldtægt af 11-årig

Susanna F. blev kun 14 år gammel. Hun blev fundet død og begravet den 6. juni ved jernbanesporene i den tyske by Wiesbaden.

Den formodede gerningsmand måtte man hele vejen til Irak for at anholde. Den 21-årige Ali B. havde således søgt asyl i Tyskland i 2015 med sin familie, men havde fået afslag og var rejst tilbage til den kurdiske del af Irak den 2. juni.

Ifølge politiet blev Susanna F. voldtaget, før hun blev dræbt, og mens Ali B. har erkendt mordet, benægter han voldtægten.

Asylsøger mistænkt for drab på pige er tilbage på tysk jord

Nu har anklagemyndigheden så valgt at sigte manden for to tilfælde af voldtægt mod en 11-årig pige.

Ifølge statsanklageren i Wiesbaden skal Ali B. have voldtaget pigen ved to lejligheder i marts og maj i år. Samtidig har man også sigtet en 14-årig afghaner for at været med til at voldtage pigen i maj.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra statsanklageren, at den 11-årige pige er tysk statsborger, og at voldtægterne skal være sket på et flygtningecenter i Wiesbaden-Erbenheim.

Politihelt eller lidt for emsig? Tysklands slipseklædte "terminator" tog sagen i egen hånd 324.000 afviste asylansøgere venter i Tysklands retssystem. En mordeftersøgt kurder blev personligt hentet hjem af Tysklands forbundspolitichef.

Den formodede medgerningsmand er identisk med den mand, som tidligere er blevet omtalt som et vidne i drabssagen.

Det var ham, som fortalte politiet, at Ali B. havde afsløret, at han havde dræbt pigen, som først blev fundet efter at have været forsvundet i 14 dage.

Afghaneren blev indledningsvist oplyst til at være 13 år, men ifølge anklagemyndigheden viser det sig nu, at han er 14 og dermed over den kriminelle lavalder.