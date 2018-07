Østrigsk formandskab i EU vil tackle migrationsstrid

"Et Europa, der beskytter".

Det er mottoet for det østrigske formandskab, der søndag har overtaget roret i EU-Rådet efter Bulgarien.

I de næste seks måneder vil førsteprioritet være at bekæmpe illegal indvandring og at sikre de ydre grænser, lyder det tirsdag fra Østrigs kansler, Sebastian Kurz.

Han er inviteret til Europa-Parlamentet i Strasbourg for at deltage i en debat om det østrigske formandskab.

- Vi skal fokusere mere på at sikre vores ydre grænser. Det er en forudsætning for et Europa uden interne grænser, siger Kurz, som dog ikke kan love en hurtig proces.

Sikring af grænserne skal blandt andet ske ved at bygge bro med lande uden for EU - kansleren har lagt vægt på, at det også betyder bedre dialog med Rusland.

- EU skal også være aktiv i vores naboområder. Europa slutter ikke ved vores ydre grænser. Kun ved at sikre fred i vores nabolande kan vi skabe et sikkert EU, siger Sebastian Kurz.

Af denne grund ønsker han, at lande i Vestbalkan bliver fuldgyldige medlemmer af unionen. De har forfulgt en europæisk politisk linje og derfor fortjent det, lyder det.

Dagens debat med fokus på det sprængfarlige emne migration har været præget af kaos og enorm uenighed - meget lig EU-topmødet i sidste uge.

Lederen af den store konservative gruppe, tyskeren Manfred Weber, er glad for de østrigske prioriteter for de næste seks måneder.

- I har vores fulde støtte til at sikre vores ydre grænser. Vi skal sikre, at illegale migranter ikke kommer ind, siger han.

Men det klinger hult, når Sebastian Kurz erklærer, at han arbejder for et samlet Europa, der beskytter, mener lederen af den socialdemokratiske gruppe, tyske Udo Bullmann.

Han henviser til den nuværende østrigske regering, der har en højreorienteret politiske linje.

- Den østrigske forbundskansler skal bevise, at han ikke bare påstår at være proeuropæisk, og at han ikke tillader, at hans højreorienterede koalitionspartnere blokerer vigtige beslutninger og underminerer vores union, siger Bullmann.

Den østrigske regering har meddelt, at den vil indføre nye tiltag for at beskytte den sydlige grænse, efter at Tyskland har skærpet sin asylpolitik.

Det kan blandt andet betyde, at Østrig vil lukke grænserne mod Italien og Slovenien.

Ud over et fokus på migration vil det østrigske formandskab skabe mere velstand i Europa ved at sikre europæisk konkurrenceevne.

Sebastian Kurz fremhæver især nødvendigheden af, at medlemslandene kan følge med i den teknologiske udvikling - heriblandt muligheden for at fastsætte en ekstra skat til store it-giganter.