Dansk syrienkriger dømt i Spanien for terrorstøtte

En dansk mand er af en spansk domstol blevet kendt skyldig i at have været en del af den militante bevægelse Islamisk Stat i Syrien.

Det skriver DR Nyheder.

Manden, 28-årige Ahmed Samsam, er blevet idømt fængsel i otte år.

Samsam blev anholdt for et år siden i Spanien, og retssagen blev indledt 12. juni ved en domstol i Madrid.

Ifølge DR Nyheder har han erkendt, at han har været i Syrien flere gange mellem 2012 og 2015, hvor han deltog i kampe under den syriske borgerkrig.

Men ud over det nægter han sig skyldig. Han har også anket dommen.

- Jeg mener ikke, at dommerne har bevist, at Ahmed Samsam har tilhørt, samarbejdet med eller finansieret Islamisk Stat, og derfor mener jeg, at dommen er urimelig, siger hans forsvarer, Iván Jiménez Aybar, til DR Nyheder.

Da manden blev anholdt, kaldte de spanske myndigheder ham for en farlig jihadist.

- Han er en ekspert i våbenbrug og sprængstoffer, og han var i færd med at anskaffe sig våben og skudsikre veste i Spanien, lød det i en pressemeddelelse fra indenrigsministeriet sidste sommer.

Her kunne myndighederne også fortælle, at man havde fundet billeder på sociale medier, der viste Samsam med våben, sprængstoffer og IS-symboler.

Ifølge DR Nyheder er det første gang, at en dansker dømmes for terrorstøtte i et andet europæisk land.