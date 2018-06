Frankrig har tiltalt 10 højreradikale for plan om angreb på muslimer

Anklagemyndigheden i Frankrig har tiltalt 10 højreradikale for at planlægge angreb på muslimer.

De 10 personer, heraf ni mænd og en kvinde, blev anholdt tidligere på ugen i politiaktioner flere steder i Frankrig - heriblandt på Korsika.

De mistænkte havde en "vag plan om at begå en voldelig gerning mod muslimer", sagde en kilde tæt på sagen forleden, da anholdelserne var sket.

En anden kilde tæt på sagen fortalte, at de 10 søgte at ramme "mål med forbindelser til radikal islam".

De tiltalte er mellem 32 år og 69 år, og de blev stillet for en dommer onsdag aften. Her blev de tiltalt for et "terroristisk komplot".

Flere af dem blev desuden tiltalt for brud på våbenloven og for at være i besiddelse af eller for fremstilling af eksplosiver.

I forbindelse med ransagninger har politiet blandt andet fundet geværer, granater og håndvåben.

Fransk politi mener, at de 10 er del af gruppen Action des Forces Operationnelles, som kalder franskmænd til kamp mod muslimer, der omtales som "den indre fjende".