Grækenland vil tage imod Tysklands afviste asylansøgere

Grækenland er klar til at indgå en aftale med Tyskland. Aftalen skal gøre det nemmere for tyskerne at sende afviste asylansøgere og migranter tilbage til Grækenland og andre europæiske lande.

Det bekræfter Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, i et interview med Financial Times.

- Vi går ikke op i, at vi måske får nogle (asylansøgere, red.) tilbage fra Tyskland, hvis det hjælper med at sende et signal til menneskesmuglerne, siger premierministeren til avisen.

Med aftalen forsøger de to lande at sætte en stopper for såkaldt sekundær migration. Det vil sige at bremse asylansøgere i at bevæge sig videre mod Tyskland, efter at de er kommet over Middelhavet.

Ifølge Alexis Tsipras vil aftalen ikke lægge et mærkbart pres på Grækenland, da det kun er mellem 50 og 100 asylansøgere og migranter, der kommer til landet om måneden.

- For os er det ikke noget problem, siger han til Financial Times.

Aftalen mellem de to lande er et stort skridt på vejen for den tyske forbundskansler, Angela Merkel, hvis regering risikerer at blive væltet i et internt tysk opgør om indvandring.

Det skyldes, at den tyske indenrigsminister og CSU-leder, Horst Seehofer, vil til at stoppe asylansøgere ved grænsen, hvis de allerede er registreret i et andet EU-land.

Det er Merkel imod. Hun frygter en dominoeffekt af lukkede grænser, der kan få Schengen-samarbejdet til at bryde sammen. Forbundskansleren ønsker i stedet "europæiske løsninger".

Torsdag mødes EU-ledere til et topmøde i Bruxelles. Her er handelsstriden mellem EU og USA, uenighed om reformer af eurozonen og fordeling af penge i fremtidens EU-budget på dagsordenen.

Men det er striden om migration, der fylder mest.

Som noget helt nyt ventes EU-lederne at bakke op om en idé om at sejle migranter, der bliver reddet på Middelhavet, til steder uden for EU.

De skal til såkaldte "regionale afstigningsplatforme", der blandt andet kan komme til at ligge i Nordafrika, og have deres sag behandlet der.

Meningen er at forhindre migranterne i at komme ind i EU og dermed gøre det lettere at få dem til at rejse hjem igen.

Som med EU's aftale med Tyrkiet er målet også at afskrække andre fra at tage samme tur. Og efter planen skal det bringe færre migranter til Europa.