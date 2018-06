Slagterbutikker sprøjtet til med falsk blod og dækket med graffiti.

Det må de franske slagtere for tiden finde sig i, hævder en sammenslutning af slagtere under Confédération Francaise de la Boucherie (CFBCT) i et brev til den franske indenrigsminister, Gérard Collomb.

Her beder slagterne om hjælp til at få politibeskyttelse efter flere kedelige episoder, som CFBCT formoder, at ekstreme dyreaktivister står bag. I brevet skriver lederen af organisationen, Jean-François Guihard, desuden, at 18.000 slagtere i landet frygter for konsekvenserne af mediernes »hype« af den veganske livsstil, som nu fører til intolerence over for kødindustrien i landet, der har store traditioner for bl.a. foie gras og filet mignon.

Man er bange for, hvad næste skridt bliver, hvis volden eskalerer, lyder det fra slagterne. Til Le Parisien uddyber Guihard, at han ikke forventer, at der bliver udstationeret betjente foran samtlige slagterforretninger, men at han vil have regeringen til at holde bedre øje med det, han betegner som »ekstremistiske« små grupper af dyreaktivister.

I april blev der sprøjtet falsk blod på syv slagterforretninger, og en slagter og en fiskehandler blev vandaliseret med stenkast gennem ruderne og ordene »stop speciesisme (artschauvinisme, red.)« skrevet med spraymaling i Hats-de-France-regionen i den nordlige del af landet, rapporterer Le Parisien. Også i den sydvestlige Occitanie-region skal lignende episoder have fundet sted.

I det åbne brev, som er offentliggjort på sammenslutningens hjemmeside, sammenligner Guihard de angreb, der sker på branchen, med en form for terror fra et lille mindretal, der har til formål at få en stor del af den franske kultur til at forsvinde. Slagterne mener, at veganere forsøger at pådutte »det store flertal af mennesker deres livsstil eller enddog deres ideologi«.

I brevet fremhæver han desuden en episode med en kvinde, der tilbage i marts fik en dom på syv års fængsel, efter hun på Facebook havde frydet sig over mordet på en slagter, der mistede livet under et terrorangreb mod et supermarked i byen Trèbes. Ifølge Guihard er kommentarer som kvindens ikke enestående.

»Vi regner med støtte fra hele regeringen til hurtigst muligt at stoppe den fysiske, verbale og moralske vold mod os ærlige fagfolk,« skriver Jean-François Guihard i brevet.

Tilbage i maj var en slagter i det sydlige England ligeledes ude med et opråb efter at have fået vandaliseret sin forretning og modtaget trusler på sociale medier. Samme måned opstod der håndgemæng mellem demonstranter og en vagt i Føtex Food på Guldsmedgade i Aarhus, da en veganergruppe tog opstilling ved butikkens slagterafdeling og holdt taler om dyrevelfærd ved en uvarslet demonstration.