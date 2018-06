Mand sigtet for drabsforsøg ved at forgifte kollegas madpakke: Nu undersøger politier 21 andre tilfælde

Det blev opdaget, da en mand i den tyske by Schloß Holte-Stukenbrock bemærkede noget pulver på det smørrebrød, som han havde taget med på arbejde.

Videoovervågning afslørede, at en 56-årig kollega havde åbnet mandens madkasse og puttet et eller andet på brødet.

Og selv om man indledningsvist troede, at der var tale om en spøg, så viste det noget sig at være et giftigt pulver, formentlig blyacetat - en kemisk forbindelse af bly og eddikesyre.

Tre spædbørn forladt inden for tre år - dna afslører, at de har samme mor

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I mandens lejlighed fandt man bl.a. kviksølv, bly og tungmetallet kadmium, og mængden af blyacetat på den foruettedes mad var ifølge politiet nok til at påføre organerne alvorlige skader.

I en pressemeddelelse fra statsadvokaten i Bielefeld og politiet samme sted lyder det:

Teenagere erkender flere stenkast på tyske motorveje

»Den foreløbige vurdering af de i den sigtedes bolig tilvejebragte substanser rejser mistanke om, at han gennem længere tid har forsøgt at fremstille giftige stoffer, herunder tungmetalforbindelser.«

Den 56-årige, som har arbejdet i firmaet ARI Armaturen i 38 år, har siden maj i år siddet varetægtsfængslet, sigtet for drabsforsøg, og nu undersøger politiet, om han også kan være ansvarlig for 21 dødsfald fra 2000 og frem.

Det gælder alle medarbejdere i virksomheden, som døde umiddelbart inden, de gik på pension.

Tysklands konservative vil have strammere asylregler efter mord på 14-årig pige

»De efterforskningsansvarlige mener, at et påfaldende højt antal af dem døde af hjerteanfald og kræft. Ifølge eksperterne kan årsagen til sådanne sygdomme være tungmetalforgiftning,« skriver statsadvokaten og politiet og udelukker ikke, at det bliver nødvendigt at grave de døde op.

Den sigtede forholder sig foreløbig tavs i sagen.