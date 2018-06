Polens konservative regering lemper Holocaustlov

Polens nationalistisk-konservative regeringsparti giver efter for kritik og ændrer en stærkt omstridt Holocaust-lovpakke, som gør det strafbart at sige, at Polen havde medskyld i nazisternes jødeudryddelser under Anden Verdenskrig.

Ved en afstemning i parlamentet onsdag blev loven ændret, så fængselsstraf ophæves i forbindelse med lovpakken.

Lovændringerne blev vedtaget med 388 stemmer for og 25 imod. Fem parlamentsmedlemmer undlod at stemme ved sessionen i parlamentets underhus Sejm.

I den oprindelige version af loven, som blev vedtaget tidligere i år, kunne det føre til fængselsstraf på tre år at sige, at Polen havde medskyld i nazisternes jødeudryddelse under Anden Verdenskrig.

De stærkeste protester mod udspillet i den form er kommet fra Israel. Men også USA har kritiseret loven i den form, lige som EU-landene har taget afstand fra den.

Polens højreorienterede regering har sagt, at loven er nødvendig for at beskytte polakkernes ry og rygte som ofre for nazisternes aggression.

Tre millioner polske jøder mistede livet under den tyske "Endlösung" - udryddelse af alle jøder i Europa.

Der er flere eksempler på, at polske borgere enkeltvis eller i grupper hjalp tyske nazister med drab på jøder. Polske landsbybeboeres modvilje over for jødiske naboer, der blev ofre under Anden Verdenskrig, blev i 1970'ene beskrevet i den franske filmdokumentarist Claude Lanzmanns værk "Shoah".

Men mange har ment, at loven er et forsøg på at renvaske polakker, som bidrog til vold og drab på jøder under verdenskrigen.

Loven i den nye udgave blev fremlagt i parlamentet af premierminister Mateusz Morawiecki, og det kom onsdag til en følelsesladet debat, da oppositionen i stærke toner kritiserede regeringen for overhovedet at have fremlagt loven.

Stefan Niesiolowski fra Borgerplatformen kaldte den oprindelige lov for "idioti". Andre spurgte hvorfor regeringen havde ventet så længe med at ændre loven, når den var blevet så massivt kritiseret.

I den nye udgave vil loven næppe føre til megen kritik og Polen ventes at genvinde landets internationale anseelse.