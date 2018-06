For blot to dage siden faldt der dom i en meget omtalt sag om en syrisk flygtning, der i april overfaldt en kalotbærende mand med et bælte i Berlin og kaldte ham en »jødebastard«.

Ofret for angrebet, der blev set som antisemitisk af retten, var ikke jøde, men arabisk israeler. Han havde båret kalotten som et forsøg på at finde ud af, om vennens advarsel mod at fremvise det jødiske symbol i Tyskland var velbegrundet.

Overfaldet fik adskillige politikere til at reagere, og også kansler Angela Merkel fordømte volden, men mindede om, at antisemitisme både kan findes blandt etniske tyskere og personer med arabisk baggrund.

Nu har en ny sag netop understreget, at hadet ikke kun kommer fra en muslimsk retning. På den velrenommerede tysk-amerikanske John-F.-Kennedy skole i Berlin, som har adskillige amerikanske diplomat- og ambassadebørn som elever, har en jødisk niendeklasseselev været udsat for massiv mobning over flere måneder.

Det oplyser skoleledelsen i en pressemeddelelse, hvor man erkender, at mobberiets omfang og alvor i første omgang blev undervurderet.

Ifølge Berliner Zeitungs oplysninger skal eleven bl.a. have fået blæst cigaretrøg i ansigtet af en anden elev, som truende skal have sagt, at han skulle tænke på sine gassede forfædre. Ved en anden lejlighed skal elever have sat sedler med påmalede hagekors fast på drengen.

Endelig beskyldte visse andre jødiske elever ham angiveligt for at være en dårlig jøde, fordi han kritiserede den israelske regering. Det var tilsyneladende størstedelen af klassen, som enten tolererede eller deltog i chikanen.

»Vi beklager hændelserne dybt,« lyder det fra skoleledelsen, som tilføjer, at sagen har betydet, at skolen fra næste år vil igangsætte en større værdidiskussion under temaet diskrimination.

Der har tidligere været flere tilfælde i Berlin, hvor jødiske skoleelever er blevet chikaneret af muslimske børn. Mange af sagerne er blevet omtalt i tyske medier.

I en rapport udgivet af organisationen American Jewish Committee fortæller lærere i Berlin, at jøde ofte bliver brugt som et skældsord i skolerne.