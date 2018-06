Storbritannien undervurderer brexit-regning med milliarder

Det bliver langt dyrere for Storbritannien at forlade EU end hidtil estimeret.

Ifølge et udvalg i det britiske parlament, der har til opgave at holde øje med de offentlige budgetter, har den britiske regering regnet mindst ti milliarder pund forkert. Det svarer til 84,5 milliarder kroner.

- De præcise omkostninger for brexit har enorm offentlig interesse. Parlamentet må derfor sørge for at videregive klar og utvetydig information, siger formand for udvalget Meg Hillier og tilføjer:

- Regeringens snævre estimat for den såkaldte "skilsmisseregning" stemmer ikke overens med vores udregninger. Den (regeringens regning red.) udelader forventede omkostninger i forbindelse med udmeldelsen af EU for mindst ti milliarder pund og fortsætter med at være genstand for mange usikkerheder.

Storbritannien og EU's brexitforhandlere blev i december sidste år enige om, at Storbritannien skal betale en "skilsmisseregning" på mellem 35 og 39 milliarder pund, svarende til 295-330 milliarder kroner, over de næste årtier.

800 boliger jævnes med jorden, og kæmpe vej skal graves ned: Europas største lufthavn skal være endnu større En udvidelse til over 100 mia. kr. skal gøre det muligt for Heathrow Airport at tage 130 mio. passagerer årligt. Beslutningen er stærkt upopulær i dele af London.

Regningen for briternes skilsmisse med EU var en af tre knaster i den første delaftale om brexit. Ikke mindst fordi Storbritanniens premierminister, Theresa May, mente, at landet slet ikke skulle betale for at forlade unionen.

En talsmand for premierministeren har dog efterfølgende kaldt regningen for "en fair betaling for vores forpligtelser".

De to andre knaster i forhandlingerne handlede om borgernes rettigheder og grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland.

Nu er de tre trin offentliggjort: Sådan kan danskere blive i London efter brexit

Storbritannien udtræder efter planen af EU 29. marts 2019.

De nærmere detaljer er endnu ikke på plads. Men parterne er enige om, at briterne fortsat skal bidrage til EU's budgetter til og med 2020.