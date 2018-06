EU-lande støtter udvidelse med Albanien og Makedonien

EU er klar til at indlede optagelsesforhandlinger med Albanien og Makedonien i slutningen af næste år, såfremt landene lever op til en række krav, lyder det i en pressemeddelelse fra Rådet.

Det lykkedes dermed medlemslandenes europaministre tirsdag at nå til enighed under et møde i Luxembourg.

Håbet er, at forhandlinger med Balkanlandene om medlemskab kan være med til at stabilisere området.

Både Albanien og Makedonien skal fortsætte med at gøre fremskridt på reformområdet, før optagelsesforhandlinger kan skydes i gang.

Begge lande skal intensivere indsatsen mod korruption.

Desuden er EU's krav for Albanien, at landet skal optrappe kampen mod organiseret kriminalitet og narkotika.

På baggrund af EU-Kommissionens årlige rapport vil der blive taget stilling til, om landene har gjort nok fremskridt til, at forhandlingerne kan skydes i gang.

Dagens forhandlinger har været præget af bred uenighed blandt medlemslandene.

Alle 28 EU-lande skal være enige, før forhandlinger om medlemskab med landene kan skydes i gang.

Mens Tyskland har presset på for at give grønt lys til både Albanien og Makedonien, har Frankrig lagt op til at stemme imod.

Den franske linje har været, at unionen først bør få styr på sin egen baghave, før flere kan inviteres ind i varmen.

Også Holland var ventet at ville blokere for en udvidelse ved at nedlægge veto.

At forhandlingerne tidligst kan starte næste år med forbehold har i sidste ende medført, at landene er nået til enighed, erfarer Ritzau.

For Makedoniens vedkommende har især afslutningen på en 30 år gammel navnestrid med Grækenland åbnet op for et EU-medlemskab.

Ifølge Grækenland har Makedonien uretmæssigt brugt navnet, da der allerede findes en græsk provins med samme navn.

Den tidligere jugoslaviske republik har indgået en aftale om ændring af navnet.

Landets nye navn er ifølge aftalen Republikken Nordmakedonien.