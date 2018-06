Fakta: Skandalen om de stjålne babyer

En 85-årig tidligere læge skal tirsdag for retten i Madrid for at have forfalsket officielle dokumenter og fødselsattester under Francisco Francos styre i Spanien.

Det er angiveligt sket som en del af en udbredt praksis, hvor titusindvis af nyfødte børn blev tvangsfjernet fra deres mødre og bortadopteret.

Bliv klogere på sagen her:

I begyndelsen af 00'erne kom det frem, at babyer systematisk var blevet fjernet fra deres mødre, mens general Francisco Franco var ved magten fra 1939 til 1975, hvor han døde.

En del af praksissen fortsatte endda endnu længere. Babyer blev solgt ulovligt, indtil en ny lov, der regulerer adoption, blev introduceret i 1987.

Læger, sygeplejersker, nonner og præster var efter sigende med til at fjerne babyerne fra deres biologiske mødre. Babyerne blev ofte givet til forældrepar med tilknytning til Franco-regimet, der ikke selv kunne få børn.

Hvor mange børn, der blev ofre for praksissen, er meget uklart. Tallet varierer fra 30.000 til 300.000 blandt historikere og organisationer i de internationale medier.

Inés Madrigals sag er den første, som kommer for retten. Den spanske kvinde mener, at den 85-årige tidligere læge forfalskede hendes fødselsattest, så hendes nu afdøde adoptivmor fremstod som hendes biologiske mor, som hun blev taget fra ved fødslen.

Kilder: AFP og The Guardian.