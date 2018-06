85-årig risikerer fængsel i sag om Spaniens stjålne babyer

Tirsdag begynder den første retssag i Madrid i skandalen om "Spaniens stjålne babyer". Her blev titusindvis af babyer fjernet fra deres mødre under general Francisco Francos styre.

Det er den 85-årige tidligere læge Eduardo Vela, der arbejdede på et hospital i den spanske hovedstad, som er under anklage.

Fakta: Skandalen om de stjålne babyer

Anklagen kommer fra 46-årige Inés Madrigal, der mener, at Vela forfalskede hendes fødselsattest, så hendes nu afdøde adoptivmor fremstod som hendes biologiske mor, som hun blev taget fra ved fødslen.

Det skal lægen efter sigende have gjort som en del af en udbredt praksis under Franco, hvor estimeret titusindvis af nyfødte børn af venstreorienterede kritikere blev tvangsfjernet af regimet og bortadopteret.

Tankegangen var, at barnet ville have bedre af at vokse op hos en velhavende, konservativ og overbevist katolsk familie. Børnene skulle ikke præges af deres biologiske forældres "røde gen".

Praksissen begyndte, efter at Franco kom til magten i 1939 og fortsatte endda også et stykke tid efter hans død i 1975.

Men skandalen så først dagens lys i 2010, da Inés Madrigal altså fik mistanke om, at hun var blevet stjålet fra sin biologiske mor.

Før Madrigals mor døde fortalte hun, at Vela havde givet hende særlige instruktioner for at sikre, at ingen ville opdage, hvad der reelt var foregået.

Madrigals advokat, Guillermo Peña, har udtalt til The Guardian, at spansk politi kendte til skandalen allerede fra 1981, og at det brugte mange år på at sløre sandheden.

Eduardo Vela er anklaget for at forfalske officielle dokumenter og fødselsattester. Han risikerer en dom på 11 års fængsel.