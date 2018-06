Støjberg vil have migranter fra dansk skib i land i Italien

Når migranter samles op fra havet på vej til Italien, er det også Italiens ansvar at tage imod dem.

Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der mandag sender et brev den italienske regering med en opfordring til at gøre, hvad den er forpligtet til.

Udmeldingen skyldes, at 108 migranter siden fredag morgen har været strandet om bord på skibet "Alexander Mærsk", som hører under det danske rederi Maersk Line.

Fem flygtninge hjulpet af afventende Mærsk-skib

Ministeren sender brevet til vicepremierminister i Italien Matteo Salvini, der er leder for Ligaen, som er et af de to store partier i regeringen.

- Jeg forventer, at den italienske regering bringer det her i orden, så migranterne ikke skal forblive på skibet.

- Det her er migranter, der var på vej mod Italien, og derfor er det selvfølgelig også Italien, der skal tage imod dem.

Sent torsdag aften måtte containerskibet "Alexander Mærsk" ændre kurs, efter at det modtog et nødsignal fra Italien.

Mærsk-skib har reddet 113 migranter ud for det sydlige Italien

Ved 04.30-tiden fredag blev 113 migranter samlet op, men Italien nægter at tage imod dem.

Fire børn og en gravid kvinde blev i løbet af weekenden modtaget af de italienske myndigheder, men de resterende 108 er strandet på containerskibet på grund af politiske uenigheder.

Inger Støjberg har ikke sat tidsfrister for italiensk handling, men siger, at "det skal gå hurtigt".

- Det koster jo Mærsk ufattelig mange penge at ligge ud for Italiens kyst. Så jeg mener ganske enkelt, at Mærsk er blevet bragt i en fuldstændig uholdbar og meget urimelig situation, siger hun.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, mener dog, at man bør gå efter en helt anden løsning.

- Den danske regering bør i stedet sige til den italienske regering, at Danmark og Italien i fællesskab kan transportere asylansøgerne tilbage til Afrika, så de kan blive sat af på kysten.

Alle skibe er inden for havretten forpligtet til at reagere, når de bliver bedt om at komme personer, der er i nød til havs til hjælp.

Det oplyser Thomas Gammeltoft-Hansen, professor i menneskerettigheder ved Raoul Wallenberg Institutet i Lund, til DR.

De europæiske kyststater har delt Middelhavet op i zoner, der afgør, hvem der har ansvaret for hvilke dele af havet. Inden for disse zoner er det landenes ansvar at sikre, at nødstedte personer kommer i land.