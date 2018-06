Forsker om valget i Tyrkiet: Her er den store overraskelse

Tyrkiets præsident hedder fortsat Recep Tayyip Erdogan, og det regerende parti vil stadig være AKP efter søndagens valg.

Således er meget som ventet efter præsident- og parlamentsvalget. Men der er enkelte undtagelser. Først og fremmest fik AKP ikke nok stemmer til at nå over de 300 mandater, som det kræver for at have flertallet i parlamentet.

Og så tyder noget på, at nationalismen for alvor har slået rod i det tyrkiske. Således opnåede det nationalistiske MHP 11,1 pct. af stemmerne, mens det ligeledes nationalistiske og relativt nydannede IYI akkurat blev stemt ind i parlamentet med 10 pct. IYI er dog en del af oppositionen.

»Den store overraskelse er, at hardline-nationalisterne står så stærkt. Erdogans alliancepartner MHP stod i meningsmålingerne til at få 3-6 pct. af stemmerne. At de endte med at stå dobbelt så stærkt, kan have noget at gøre med, at de ultranationalistiske vælgere måske ikke altid svarer ærligt, når de bliver spurgt af meningsmålingsinstitutterne,« siger forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Jakob Lindgaard.

Han fortsætter:

»Erdogan er jo også slået ind på en nationalistisk kurs i de senere år. Nationalismen har vundet indpas, og den er relativt hårdt antivestlig, antieuropæisk og antiamerikansk. Der er en forestilling om, at man er under angreb, at folk udefra er imod tyrkerne. Det hørte man eksempelvis i Erdogans sejrstale, hvor han kaldte det en demokratisk lektie til Vesten. Der er allehånde konspirationsteorier om, at vi vil ham ondt, støtter PKK, Gülen (tyrkisk prædikant, som er blevet udpeget som manden bag kupforsøget i 2016, red.) osv. Så den kurs har vundet.«

Tyrkiet-kenderen Deniz Serinici, som netop har udgivet bogen "Tyrkiet - fra Atatürk til Erdogan", hæfter sig ved, at AKP vil være afhængigt af støtte fra andre partier, og Erdogan bliver derfor formentlig nødt til at tage hensyn MHP.

»Partiet er kendt for sin modstand mod at gøre indrømmelser til minoriteter. Det er skeptisk over for grækere, armenere og kurdere,« forklarer Serinici.

Han mener således ikke, at det kurdiske parti HDP, som kom ind med 11,6 pct., får meget at bruge sine mandater til.



»Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, hvor stor en sejr, det er for kurderne, for hvor mange indrømmelser vil MHP mon give dem? Nationalisterne fik tidligere typisk 10 pct. af stemmerne. Nu har MHP 11,1 pct., og IYI har fået 10 pct., så nationalisterne har fordoblet deres stemmeantal, og så det ser sort ud for kurderne.«