Maskeret gruppe angreb romalejr med knive og stave - en dræbt og flere såret

Syv personer i alderen 16-17 år er blevet anholdt i det vestlige Ukraine, skriver BBC.

De er mistænkt for at stå bag et dødeligt angreb mod en romalejr i en skov udenfor byen Lviv.

Her blev lejrens beboere kort før midnat lørdag aften mødt af en gruppe personer, der udover at være maskeret også var bevæbnet med bl.a. stave og knive.

En 24-årig mand blev i den forbindelse dræbt, mens fire andre - heriblandt en 10-årig dreng - pådrog sig skader.

Angrebet var det seneste af en række lignende angreb mod romaer. Således har der været fem af den type angreb i det vestlige Ukraine de seneste to måneder.

Også i den øvrige del af landet har sådanne angreb fundet sted. Tilbage i april brændte medlemmer af den højreekstremistiske gruppe C14 eksempelvis telte ned i en romalejr i hovedstaden Kiev.

I et fælles brev advarede flere menneskerettighedsgrupper herunder Amnesty International mod det stigende antal angreb, som højreorienterede grupper har gennemført mod minoriteter i Ukraine.

Foruden de syv anholdte teenagere har ukrainsk politi også anholdt en 20-årig mand, som er mistænkt for at have stået bag weekendens angreb.

Den seneste tælling viser, at der i Ukraine lever omkring 40.000 romaer.

Menneskerettighedsgrupper mener imidlertid, at det tal er misvisende, og at der i stedet lever op mod 260.000 romaer rundt om i landet.

Romaer er et udskældt folkefærd i mange lande. FN har tidligere beskrevet dem som værende »blandt Europas mest ekskluderede grupper«.