Mørkt kapitel i spansk historie: Første sag om stjålne spædbørn skal for retten

Tirsdag skal den 85-årige pensionerede fødselslæge, Eduardo Vela, for retten i Madrid.

Han bliver den første person, der anklages for at have taget del i at stjæle spædbørn, mens den spanske diktator, Fancisco Franco, var ved magten.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Flere tusind spædbørn menes at være blevet fjernet fra fattige familier i 60’erne og 70’erne, og bortaborteret væk til par, som var loyale over for styret.

Sagerne om de bortførte spædbørn kom første gang frem i lyset i 00'erne, og flere historikere har betegnet det som et mørkt kapitel i spansk historie.

Konkret er Vela anklaget for, at have bortført den nu 49-årige kvinde, Ines Madrigal. Hun beskylder Vela for at have forfalsket hendes fødselsattest, således at adoptivmoderen fremstod, som hendes biologiske mor.

Ines Madrigal fik først at vide, at hun var adopteret, da hun fyldte 18 år. I 2010 læste hun en artikel, der beskrev, hvordan børn var blevet taget fra deres forældre på det hospital, hvor hun selv var født. Det fik hende til at grave dybere, og hun fandt ved den lejlighed frem til, at hendes fødselsattest var forfalsket.

»Det tog hårdt på mig,« fortæller Ines Madrigal til AFP.

Da Ines Madrigals adoptivmor, Ines Perez, stadigvæk var i live, fortalte hun, at hun var blevet instruereret i at fremstå gravid af Vela.

Desuden skulle hun kun konsultere ham, såfremt at adoptivdatteren skulle blive syg, for at undgå at andre fandt ud af, hvordan det hele hang sammen.

Ifølge AFP er der mere end 2.000 anmeldelser i Spanien om lignende hændelser. Ingen sager, før nu, er kommet for retten, på grund af manglende beviser, eller fordi sagerne er blevet afvist som værende forældet.