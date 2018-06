Jordskælv har ramt Sverige

Det kurdiske mindretal kommer til at være tungen på vægtskålen ved det tyrkiske valg. Erdogan har optrappet kampen mod dem militært.

Bevogtning af EU’s ydre grænser er afgørende for borgerens tillid til politikere og demokratiet, siger Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair.

En række af de aktivister, der banede vej for ophævelsen, må fejre dagen i fængsel.

Søndag ophæver Saudi-Arabien kørselsforbuddet for kvinder:

Argentinske fans endte i voldelig infight med kroatiske fans under de to landes VM-kamp.

Blev fanget på video under VM-kamp:

Ifølge sociolog Birthe Linddal er der sket et normbrud, som gør det kulturelt acceptabelt at blive solomor.

To personer skal fremstilles i grundlovsforhør, efter at en kvinde blev fundet død i Svendborg.

Den helt nye VW Touareg er en avanceret bil, der imponerer med et charmerende miks af funktionelle egenskaber og luksus pakket ind i lækker formgivning.

Containerskib fra Maersk reagerede på nødopkald. I alt over 500 migranter er samlet op ved Spanien og Italien.

Søndag d. 15. juli slår efter alt at dømme passagerrekord med 115.000 rejsende i Københavns Lufthavn. Finans

Containerskib fra Maersk reagerede på nødopkald. I alt over 500 migranter er samlet op ved Spanien og Italien.

Skælvet startede lørdag morgen kl. 07.49 lidt uden for Skövde.

Når ejerne af de resterende biler i p-huset under Dokk1 henvender sig, vil de få udleveret deres køretøjer i løbet af fem minutter, oplyser Securitas.

Koffein ser ud til at udløse en gavnlig mekanisme i mus. Det er dog usikkert, om det også virker sådan i mennesker.

Det er blevet populært at rejse efter drinks og spiritus - måske fordi der er lige så meget historie som velsmag lagret i flaskerne.

Kan et møbel være demokratisk? Ja, lyder svaret fra FDB Møbler, som forvalter en mangeårig tradition for langtidsholdbare funktionelle møbler i tidløst design - og til en fornuftig pris.

Den helt nye VW Touareg er en avanceret bil, der imponerer med et charmerende miks af funktionelle egenskaber og luksus pakket ind i lækker formgivning.

Det er blevet populært at rejse efter drinks og spiritus - måske fordi der er lige så meget historie som velsmag lagret i flaskerne.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her