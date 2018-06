Farvel til dansk øl og fransk champagne: 880 britiske barer dropper drikkevarer fra EU

I fremtiden må man leve uden weissbier fra Tyskland, danske pilsnere og champagne fra Frankrig.

I hvert fald hvis man går ind på én af de 880 barer i Storbritannien, der er ejet af kæden Wetherspoon.

Det oplyser kædens direktør og grundlægger, Tim Martin, til blandt andet The Guardian.

Nu er de tre trin offentliggjort: Sådan kan danskere blive i London efter brexit

Tiltaget træder i kraft den 9. juli, to år efter Storbritannien besluttede sig for at træde EU.

Og netop brexit er årsag til udskiftningen af drikkevarer fra EU til fordel for britiske øl eller champagne, vin og øl fra andre lande såsom Australien.

Tim Martin har længe været en trofast brexit-tilhænger, og han mener, at tiltaget på længere sigt vil sikre billigere produkter til kunderne.

Han håber nemlig, at EU vil tråde ud af toldunionen som en del af brexit, hvilket vil føre til told på varer fra EU-lande.

Brexit-kaos: 14.000 Airbus-arbejdspladser truet i Storbritannien

Tim Martin forudser, at de sidste EU-drikkevarer først er ude af barerne inden for to år på grund af forpligtelser over for leverandørerne.

Ét EU-produkt bliver dog ikke påvirket af det nye tiltag. Der vil stadig blive serveret cider fra svenske Kopparberg, da virksomheden har meldt ud, at man vil begynde at producere i Storbritannien efter brexit.