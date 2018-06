Målte 3,0 på Richterskalaen: Jordskælv har ramt Sverige

Tidlig lørdag morgen kunne mange svenskere se kaffekoppen bevæge sig helt af sig selv. Årsagen var en jordskælv, der ifølge Seismologisk Institut i Uppsala målte 3,0 på Richterskalaen.

Jordskælvets epicenter lå ca. otte kilometer øst fra Skövde, lidt over fire timers kørsel fra den danske hovedstad, og startede på 15 kilometers dybde.

»Det er meget usædvanligt, at et så kraftigt jordskælv rammer her. Sådanne et jordskælv sker kun en gang om året et sted i Sverige. Og når skælvet rammer så dybt, som her, kan det mærkes på et stort geografisk område,« fortæller universitetslektor i seismologi ved Institut for Geoscience i Uppsala, Björn Lund, til den svenske avis, Expressen.

Parret Madelene og Per-Johan Nilsson fra Igelstorp, der ligger tæt på Skövde, kunne tydeligt mærke skælvet.

»Det var meget ubehageligt. Det føltes, som nogen ruskede i en. Først lød det som torden langt væk i det fjerne. Derefter begyndte det at larme mere og mere, samtidigt med at hele huset begyndte at ryste,« fortæller Madelene Nilsson.

Da jordskælvet indtraf sad Per-Johan Nilsson foran sin computer, imens Madelene Nilsson stadigvæk lå i sengen.

»Vi blev ganske paffe og mange tanker gik igennem hovedet. Vores første tanke var, at et fly kunne være styrtet ned i nærheden, men da rystelserne tog til, blev vi hurtigt klar over, at der var tale om et jordskælv,« siger hun.

Den svenske redningstjeneste har lørdag morgen fået flere henvendelser fra borgere med lignende oplevelser.

Til Expressen oplyser de svenske myndigheder, at man på nuværende tidspunkt hverken har fået meldinger om tilskadekomne eller materielle ødelæggelser.