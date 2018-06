Italiens indenrigsminister: »Vi skal forsvare EU's grænser«

Italiens højreorienterede indenrigsminister, Matteo Salvini, har bedt EU om at "forsvare grænserne" mod flygtninge, der kommer fra Afrika, og udtalte i samme omgang, at Italien er klar til at genforhandle landets økonomiske forpligtelser til EU, hvis der ikke bliver gjort mere for at hjælpe Italien med at håndtere migrantproblemer,

Det skriver The Guardian.

»Målet er at beskytte den ydre grænse, ikke at dele problemet mellem de europæiske lande, men at løse problemet ved kilden. Hvis nogen i EU mener, at Italien skal blive ved med at være et landingspunkt og en flygtningelejr, så er der noget, de har misforstået,« sagde Matteo Salvini.

Salvini har den seneste tid ført en meget hård linje over for migranter. Han mener blandt andet, at NGO'er, der redder migranter, bør blive nægtet adgang til italienske havne, hvilket han nu har fået støtte i fra koalitionspartneren Luigi Di Maio, der er leder af Femstjernebevægelsen.

»Vi redder migranterne med vores søværn, med vores kystvagt. Men NGO'erne bør tage et andet sted hen,« sagde Di Maio.

Salvini i modvind: Vil tælle sigøjnere i Italien Italiens indenrigsminister fra Lega i modvind på forslag om at tælle sigøjnere.

Den italienske regering mener, at den nye tilgang til migranter vinder støtte rundt omkring i Europa. Salvini sagde, at hvis EU ikke gør noget, vil Italien gøre klar til at tage andre metoder i brug.

»Vinden skifter i Europa, og vi er optimistiske,« sagde Salvini efter et møde med sin østrigske kollega, Herbert Kickl.

»Vi stoler på vor europæiske kollegaers fornuft, til dels fordi vi ikke ønsker at genforhandle Italiens økonomiske bidrag til EU.«

Matteo Salvini besluttede i sidste uge at blokere for, at et flygtningeskib fra NGO'en SOS Mediterranée kunne ligge til i italienske havne. Skibet havde mere end 600 flygtninge ombord, og Salvinis beslutning tvang skibet til at ændre kurs mod Valencia i Spanien, hvor passagernerne fik lov til at gå i land.