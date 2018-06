10-årig var så afhængig af computerspil, at han endte på hospitalet

Computerspil kan gøre afhængig. Det hersker der ikke voldsom tvivl om, og for nylig valgte Verdenssundhedsorganisationen WHO tillige at karakterisere spilafhængighed som en psykisk lidelse.

Men at spilleriet også kan resultere i fysiske skader er ikke noget, som man har hørt meget om.

Ved en konference i London afholdt af velgørenhedsorganisationen National Society for the Prevention of Cruelty to Children kunne børnelægen ifølge Daily Telegraph fortælle om en dreng, som endte på hospitalet efter adskillige timer foran skærmen med "World of Warcraft," "Call of Duty" og "Fifa".

Nu kan afhængighed af computerspil blive karakteriseret som en »psykisk lidelse«

Lægen troede indledningsvis, at det, der stak ud af fra hans bækken var en kræftsvulst, men det viste sig, at hans tarme og blære var så udspilede, at det kunne ses gennem huden.

For med spillesessioner op til otte timer ad gangen uden toiletbesøg var drengen blevet voldsomt forstoppet.

Sådan hjælper du dit barn, hvis computeren har overtaget styringen Computerspil fylder mere og mere i de unges bevidsthed. Men hvordan skal man - særligt som forældre - gribe det an i hverdagen? Det kommer medieforsker Anne Mette Thorhauge og Center for Ludomani her med et par gode råd til.

Til avisen fortæller hun, at drengens far selv var spilafhængig og derfor spillede med sine børn.

»Som følge heraf var han blevet ekstremt forstoppet og hans blære var blevet udvidet og fungerede ikke. Man kunne mærke det. Det føltes som en masse fuld af revner, som en cancer med en hård skal.«

Et år uden skole og frygt for at gå ud: 15-årig diagnosticeret som afhængig af computerspil

Behandlingen bestod af afføringsmidler og træning i at genvinde kontrollen over blæren samt langvarig psykologhjælp.

Først efter to år var drengen nogenlunde på højkant igen.