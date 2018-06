Europa 20.06.2018 kl. 20:23

Pave Frans har udtalt, at populisme ikke er svaret på immigrationsproblemer.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her