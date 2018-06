Italiensk minister står fast på roma-register

Italiens højreorienterede indenrigsminister Matteo Salvini, fra regeringspartiet Lega, sagde tirsdag, at han nægter at bakke ud af sin beslutning om at få gennemført et register over romaer i Italien. Salvini møder dog kritik, mens flere sætter spørgsmålstegn ved lovligheden ved et sådant register.

Det skriver The Guardian.

Salvinis ønske om registret har fået modvind fra koalitionspartneren Femstjernebevægelsen. Luigi Di Maio, der er leder af protestbevægelsen har kaldt Salvinis forslag "forfatningsstridig". Med registret ønsker Salvini at holde styr på alle italienske romaer og samtidig at udvise alle ikke-italienske romaer.

Et lignende tiltag blev foreslået af forhenværende premierminister, Silvio Berlusconi, men blev blokeret af italiensk domstol.

Den tidligere premierminister, Paolo Gentiloni, valgte også at kritisere Salvinis register offentligt ved at skrive på sin Twitter-profil, at »I går var det flygtninge, i dag er det romaerne, i morgen er det pistoler til alle.«

Der var først tvivl om, hvorvidt Salvini var ved at styre væk fra idéen med registret, da han begyndte at snakke om, at han udelukkende tænkte på roma-børnenes sikkerhed. Men det valgte indenrigsministeren at afvise i et tweet tirsdag eftermiddag.

»Jeg stopper ikke, og vi bevæger os fremad. Italienernes sikkerhed først!«

Det er det første tegn på splid mellem Femstjernebevægelsen og Lega, der begge er højreorientede. Lega har i de seneste uger været mere åbne omkring deres holdninger til migranter og ikke-italienere. Ifølge The Guardian har Salvinis' fokus på immigration og udlændinge kollideret med Femstjernebevægelsen, som primært prioriterer økonomisk lighed og arbejdspolitik.

»Desværre er vi nødt til at beholde de italienske romaer, for vi kan ikke udvise dem,« sagde Matteo Salvini til den italienske tv-station Telelombardia tirsdag.

Menneskerettighedseksperter mener, at det vil være lovmæssigt umuligt at lave et etnicitetsspecifikt register. Der bliver også sået yderligere tvivl, da idéen er blevet prøvet i retten - og afvist.

Omkring 180.000 romaer bor i Italien og omkring 43 pct. er italienske statsborgere. En rapport fra 2013 af Amnesty International viste, at ca. 4.000 romaer bor i statssanktionerede ghettoer i Rom. Ghettoerne består oftest af containere og mobile homes i afskærmede områder, ofte uden rent drikkevand.

Beboerne i ghettoerne er udelukkede fra anden social bolig på trods af, at mange har boet i Italien i flere generationer. En italiensk domstol besluttede i 2015 at Rom skulle afvikle nogen af ghettoerne, da byen blev kendt skyldig i etnisk diskrimination.