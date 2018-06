Teknisk fejl startede brand i Saudi-Arabiens VM-fly

Det kunne have udviklet sig til endnu en katastrofe for Saudi-Arabien efter holdets 0-5-nederlag i åbningskampen mod de russiske værter under VM. Men så galt skulle det heldigvis ikke gå.

På vej til byen Rostov mandag opstod der brand i en af motorerne på landsholdets fly.

På sociale medier deles videoer og billeder, hvor man kan se, at der står flammer ud fra den ene vinge på Russian Airlines Airbus-flyet, mens det er i luften.

Senere mandag oplyste Det Saudiarabiske Fodboldforbund dog, at holdet var landet sikkert i Rostov efter det, som bliver beskrevet som en "mindre teknisk fejl".

- Alle de saudiarabiske landsholdsspillere er i sikkerhed, oplyser forbundet på Twitter.

Ingen kom til skade under hændelsen, og flere af de saudiarabiske spillere tog sågar videoer og billeder af sig, da de gik ud af flyet.

Det er ventet, at Saudi-Arabien igen må gå hjem med nul point, når de på torsdag møder verdensranglistens nummer 14, Uruguay.