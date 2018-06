To mænd dræbt og fire såret ved skuddrama i Malmø

Regeringen i Berlin er ikke sprængt i asylstrid. Men problemerne kan vende tilbage om et par uger.

To førstedamer, Melania Trump og Laura Bush, distancerer sig fra Trump og fordømmer omstridt praksis med at tage flygtningebørn som gidsler i udlændingestrid.

Den nyfundne målscorer på landsholdet dedikerer alle sin mål til sin far, der døde i 1999, da Yussuf Poulsen var fem år.

Det tyske drama om asylpolitikken viser, at Merkels dage i tysk politik er ved at være talte.

Statsministeren glædede sig over, at han havde forsvaret de danske dagpenge. Men nu smuldrer triumfen.

Både USA's justitsminister og tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton citerer Biblen for at forsvare og kritisere Trump-regeringens nultolerancepolitik.

Franske feminister vil have flere metrostationer opkaldt efter kvinder.

Satudarah, der har danske afdelinger, lukkes ned i Holland. Et lignende tiltag mod LTF undersøges i Danmark.

Merkel: Der er ingen "automatik" med at afvise migranter, hvis ingen aftale bliver opnået med EU.

Kriminalteknikere er ved at undersøge gerningsstedet.

- Skyder man mod folk på åben gade, så kan det kun anses som forsøg på at dræbe, siger Stephan Söderholm.

Han tilføjer, at politiet efterforsker sagen som forsøg på manddrab.

En talsmand for politiet siger, at der ikke umiddelbart er nogen mistænkte eller anholdte i sagen.

Det svenske politi siger ifølge Reuters, at skyderiet ikke er relateret til terror.

Myndighederne er tilbageholdende med yderligere oplysninger, men de siger, at der ikke er grund til bekymring i offentligheden.

Politiet har afspærret Drottninggatan og et område nær centrum. Desuden er politiet massivt til stede ved hospitalet, hvor de sårede bliver behandlet.

Ifølge Aftonbladet siger vidner, at nogle sårede blev hentet ind i en bil, som derefter kørte væk fra stedet med høj fart.

Nyhedsbureauet TT skriver, at der blev slået alarm til politiet lidt efter klokken 20.

Der er ingen oplysninger om, hvor alvorligt de øvrige ramte er såret. Politiet arbejder fortsat på at identificere de implicerede.

Et vidne siger til avisen Expressen, at der blev affyret mellem 15 og 20 skud. Politiet er massivt til stede i området.

I alt blev seks mænd ramt under skyderiet, der fandt sted omkring klokken 20.

To personer er døde efter at være blevet ramt af skud foran en internetcafé i Malmø mandag aften.

Foto: Johan Nilsson/TT News Agency via AP

Et vidne siger, at der blev affyret mellem 15 og 20 skud. Politiet er massivt til stede i byen.

Efter en årrække med stigning i antallet af rotteanmeldelser ser det nu ud til, at der er færre rotter i Østjylland.

Rosévin veksler fra lys løgskalsfarvet til opdrætslaksorange og er for JP's vinanmelder selve symbolet på sæsonbetonet løssluppenhed.

4K-projektorer har været temmelig dyre, men med TK800 rammer prisen et uhørt lavt niveau.

Byudvikleren Jørn Tækker har store ambitioner for Aarhus nye bydel: Ligusterhække og egen carport afløses af delehaver, deledyr og delebiler.

