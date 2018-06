Kønskampen er rykket ind på metrostationerne i Paris: »Det her viser, hvordan kvinderne bliver ignoreret«

I Paris' undergrundsbane ynder man at hylde fortidens helte og notabiliteter.

Eller rettere - I Paris undergrundsbane ynder man at hylde fortidens helte og notabiliteter, hvis de er mænd.

Det mener gruppen »Osez le féminisme« - på dansk »Vi tør at være feminister« - der har iværksat en kampagne for at få ændret på dét.

»Vidste du, at kun fire ud af 303 metrostationer i Paris er opkaldt efter kvinder? Vil du være med til at ændre det? Så stem!« skriver gruppen på Facebook.

Anledningen er, at der skal indvies to nye stationer, hvor indbyggerne kan være med til at påvirke valget.

Blandt forslagene til de nye stationsnavne er Nina Simone, en legendarisk amerikansk sangerinde, samt den tidligere modstandskæmper under Anden Verdenskrig Lucie Aubrac.

I dag har de parisiske metrostationer navne som Charles de Gaulle, Franklin D. Roosevelt og Victor Hugo, ligesom flere andre politikere, forfattere og andre fremtrædende personer er blevet hædret ved at få opkaldt en metrostation efter sig.

Der er dog flere »store kvinder, som også bør blive anerkendt«, siger talskvinden Raphaëlle Rémy-Leleu fra »Osez le féminisme« til The Guardian.

»Det her er bare endnu et eksempel, der viser, hvordan kvinder og deres indflydelse på historien stadig bliver ignoreret i Frankrig,« siger hun.

Kritikere mener, at der er tale om en ubetydelig kamp, og at gruppen burde bekymre sig om vigtigere ting.

Raphaëlle Rémy-Leleu erkender, at der er tale om en »symbolsk kamp«, men at det ifølge hende synliggør et strukturelt problem i landet.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har tidligere slået fast, at landet har et problem med sexisme, og at han vil kæmpe for en større grad af ligestilling i landet.

Regeringen har blandt andet bebudet, at man vil indføre undervisning i ligestilling i skolerne og på arbejdspladserne, ligesom man vil skærpe straffen for blandt andet sexchikane.