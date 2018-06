Fakta: Derfor skifter landet Makedonien navn

En politisk tsunami har foreløbig ramt to af kongedømmets rigeste forretningsfolk. Social nød og mistillid til politikerne driver kampagnen.

De attraktive avocadoer får kunder til at snyde på vægten:

Eneste klare budskab lyder, at tidl. FBI-direktør James Comey begik alvorlige fejl under valgkampen.

Vinder Danmark over Australien på torsdag, er holdet i ottendedelsfinalen, med mindre Frankrig taber til Peru. Landsholdet tror ikke, at sydamerikanerne er slået endnu.

Et enigt landshold:

Michael Christensen ligger ved middagstid nummer et i sin klasse ved Le Mans.

Centeret har ikke modtaget trusler eller lignende og formoder derfor, at der er tale om en joke.

De syv anklagede, herunder den tidligere adm. direktør, risikerer op mod to års fængsel. Finans

I tre uger har Københavns Politi kørt en massiv indsats på og omkring Christiania. Pushere, hashkøbere og andre Pusher Street-sympatisører advarer hinanden og deler oplysninger på Facebook og via apps.

Tyskland har modtaget langt over en mio. asylsøgere de seneste år. Håndteringen af dem splitter regering, partier og befolkning. Et mord og en skandale præger debatten. En dansk minister har en birolle. Mandag fører det hele måske til regeringens fald.

Centeret har ikke modtaget trusler eller lignende og formoder derfor, at der er tale om en joke.

Læs om navnestriden her:

Den betyder, at Makedonien - før kendt som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - skifter navn til Republikken Nordmakedonien.

Søndag underskrev de to landes regeringsledere således en aftale, der skal stoppe striden.

Der har været strid mellem de to nationer siden borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien for knap 30 år siden.

Vi har samlet et overblik over nogle af den kommende uges begivenheder og mærkedage.

Katja Iversen, der er direktør for Women Deliver, fortæller her, hvilke faldgruber og misforståelser man skal undgå som begyndernetværker.

Hackere udgiver sig for at være topchefer og får udbetalt millioner med e-mail fusk.

Byudvikleren Jørn Tækker har store ambitioner for Aarhus nye bydel: Ligusterhække og egen carport afløses af delehaver, deledyr og delebiler.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her