Første hold migranter fra omstridt skib lægger til kaj i Valencia

En gruppe migranter, der siden sidste weekend har sejlet rundt det omstridte skib Aquarius, er tidligt søndag morgen dansk tid ankommet til kajen ved den spanske havneby Valencia.

Efter ni dage til søs blev migranterne fra det omstridte skib modtaget af sundhedsmyndigheder, tolke og frivillige på kajen i Valencia. I alt 2300 personer tog imod.

Migranterne ankom til Valencia om bord på et skib fra den italienske kystvagt, som tog en del af passagererne fra Aquarius om bord for at gøre turen til Spanien mere sikker. Tre skibe skal sejle de i alt 629 migranter sikkert i land.

Efter politisk uvejr er migrantskib havnet i reelt uvejr

Skibet Aquarius, der er blevet genstand for en diplomatisk strid om behandlingen af migranter, ventes at ankomme senere søndag sammen med endnu et følgeskib.

De hundredvis af migranter blev reddet op fra havet under seks separate operationer ud fra Libyens kyst. Alle personerne blev efterfølgende bragt til skibet "Aquarius".

Blandt de hundredvis af migranter er 123 uledsagede børn, 11 andre børn og syv gravide.

I flere dage sejlede skibet rundt uden at vide, hvor det skulle lægge til henne. Det skete, efter at både Italien og Malta afviste at tage imod det standede skib.

Aquarius er blevet symbolet på det største, politiske stridspunkt i Europa i tre år De kommende uger kulminerer tre års kamp om det rette svar på flygtninge- og migrantkrisen i Europa.

Myndighederne på Malta afviste at tage imod "Aquarius" med henvisning til, at migranterne blev samlet op i et farvand kontrolleret af Libyen, hvor italienske myndigheder koordinerer redningsaktioner.

Samme weekend meddelte Italiens nye regering, at landet ville nægte "Aquarius" at lægge til kaj. Frankrig beskyldte derpå Italien for "uansvarlighed". Dermed var en diplomatisk tvist mellem de to EU-lande en realitet.

Senere gav den spanske premierminister, Pedro Sanchez, som blev indsat på sin post for kun en uge siden, ordre til, at skibet skulle have lov til at lægge til i Valencia.