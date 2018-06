Avis: Merkel indkalder til møde om flygtningetilstrømning

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, planlægger at holde et snarligt møde med flere EU-lande, som er direkte påvirket af de seneste års flygtninge- og migrantstrømme.

Det skriver den tyske avis Bild søndag.

Unavngivne regeringskilder fra Italien, Østrig og Grækenland bekræfter det kommende møde over for avisen, men understreger at intet er fastlagt endnu.

- Intet er besluttet endnu. Vi er fortsat i planlægningsfasen. Det er også uklart, præcis hvornår mødet vil finde sted, siger en unavngiven italiensk regeringskilde til avisen.

Italiensk minister kommer med advarsel til nye migrantskibe

Ifølge Bild ventes mødet at finde sted inden det planlagte EU-topmøde med unionens stats- og regeringschefer i Bruxelles den 28. og 29. juni.

Det vides endnu ikke, om Spanien og Balkanlandene også vil deltage.

Nyheden kommer samtidig med, at der meldes om uenigheder mellem Angela Merkel og indenrigsminister Horst Seehofer.

Seehofer ser gerne, at Tyskland begynder at føre en strammere indvandringspolitik med strengere grænsekontrol.

Torsdag spidsede krisen i den tyske regering til, da CDU's bayerske søsterparti, CSU, afviste et kompromis fra Merkel om asylpolitikken.

CSU kræver, at regeringen skal lade tysk politi afvise asylansøgere, som allerede er registreret i andre EU-lande.

Aquarius er blevet symbolet på det største, politiske stridspunkt i Europa i tre år De kommende uger kulminerer tre års kamp om det rette svar på flygtninge- og migrantkrisen i Europa.

Merkels svar - og kompromis - var, at CDU er klar til at afvise ansøgere, som tidligere er blevet afvist i Tyskland. Men det var ikke nok for kristendemokraterne i Bayern.

Den tyske forbundskansler har argumenteret for, at det ikke nytter noget, at Tyskland kortslutter det europæiske samarbejde og afviser asylansøgere ved grænsen. Det er nødvendigt fortsat at søge en EU-løsning.

Dilemmaet om de millioner af flygtninge og migranter, der de seneste år har bevæget sig op gennem Europa fra Mellemøsten og Nordafrika, er højaktuelt, efter den nyvalgte regering i Italien i sidste uge nægtede at tage imod et skib med hundredvis af migranter om bord.