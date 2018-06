Se billederne: Eiffeltårnet sikres med glas og metal for mere end 250 millioner

Siden 2015 er flere end 240 personer blevet dræbt i terrorangreb i Frankrig.

Eiffeltårnet Observationstårnet, der ligger midt i Paris, er opkaldt efter sin konstruktør, ingeniøren Gustave Eiffel.

Med over 7 mio. besøgende hvert år, er Eiffeltårnet et særdeles berømt turistmål.

På 1. og 2. etage i tårnet findes der restaurantern, mens der på toppen ligger en bar.

Eiffeltårnet blev opført i årene 1887-1889 og er 300 meter højt - 324 hvis man medtager antennen øverst oppe.

For at sikre Frankrigs vel nok mest kendte attraktion, Eiffeltårnet, opsatte man i midten af 2016 midlertidige barrierer, som skulle beskytte det ikoniske tårn mod terror. Derudover har et antiterrorkorps siden da dagligt patruljeret på stedet.

Nu er man imidlertid i fuld gang med at udskifte de hidtidige foranstaltninger med mere permanente antiterror-løsninger. Et arbejde som forventes at være endeligt færdigt i midten af juli.

Overblik: Knap 250 dræbt i angreb i Frankrig siden 2015

Ifølge BBC består de nye barrierer bl.a. af 6,5 cm tykke skudsikre glasvægge, der opstilles på to af pladsens fire sider, mens der på de resterende to sider vil blive opsat over 3 meter høje metalbarrierer.

Derudover vil 420 betonblokke blive placeret foran glasvæggene for at standse eventuelle køretøjer som f.eks. lastbiler, der tidligere er blevet brugt ved terrorangreb.

Er du sulten og tørstig efter Sacre-Cœur? Her er guiden med vin til to euro og den bedste udsigt Kirken i Montmartre er et af de mest ikoniske og besøgte bygningsværker i Paris, og udsigten alene er et besøg værd. Men hvor skal man stille sulten efter besøget? Vi har udvalgt de bedste pit stops netop nu.

I alt forventes den nye terrorsikring at koste i omegnen af 40 mio. dollars, hvilket svarer til knap 258 mio. kr.

For det beløb får man ifølge Bernard Gaudillere, der er præsident for Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, som sammen med Paris' bystyre driver Eiffeltårnet, »klippefaste« beskyttelsesmure.

Nedenfor kan du se en række billeder fra arbejdet med at terrorsikre Eiffeltårnet.

Foruden opsætning af metal- og glasbarriererne er man også i gang med at bygge en ny indgang til tårnet, der hvert år trækker i omegnen af syv mio. turister til. Foto: Francois Mori/AP

De nye milliondyre foranstaltninger vil i forbindelse med Sommer-OL i 2024, hvor Paris er vært, blive gjort endnu mere "romantiske" som led i en 2,2 mia. kr. dyr renovering af Eiffeltårnet. Foto: Francois Mori/AP

Pladsen lige under Eiffeltårnet har været lukket for offentligheden siden juni 2016. Foto: Francois Mori/AP