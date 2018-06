Britisk soldat har fået livstid for at sabotere sin kones faldskærm

En britisk sergent er blevet idømt fængsel på livstid for at have saboteret sin hustrus faldskærm, så hun faldt 1200 meter ned og ramte jorden uden at faldskærmen foldede ud. Det skriver BBC.

Den 41-årige Victoria Cilliers overlevede mirakuløst det frie fald fra flyvemaskinen. En nypløjet mark sørgede nemlig for, at hun landede relativt blødt.

Mødet med marken var dog ikke uden konsekvenser for hende. Under retssagen i Winchester Crown Court kom det frem, at hun pådrog hun sig store kvæstelser.

Hendes 38-årige mand, Emile Cilliers, har nægtet sig skyldig i anklagen om drabsforsøg.

Ifølge anklageren, saboterede han sin hustrus faldskærm på et toilet ved flyvepladsen forud for det planlagte udspring. Det gjorde han bl.a. ved at sno linerne til hovedskærmen og fjerne dele fra reserveskærmen.

Det skulle eftersigende have bevirket faldskærmen til ikke at virke ved udspringet, som foregik i april 2015.

Det var ikke første gang, at Emile Cilliers - ifølge retten - skulle have forsøgt at tage sin kone af dage.

I retten kom det frem, at han også havde pillet ved et gaskomfur i parrets hjem i håb om, at komfuret ville eksplodere, når hun tændte det.

Efter retssagen oplyste politiet, at Cilliers' motiv var en forsikringssum, som han ville få udbetalt ved konens død. Pengene skulle bruges til at starte et nyt liv med elskerinden.