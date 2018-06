Storbritannien vil straffe snigfoto under kjoler med fængsel

En ung kvinde i Storbritannien blev sidste sommer på en festival offer for en mands snigfotografering med mobiltelefon under hendes kjole.

Gina Martin blev krænket og satte en kampagne i gang, og fredag kan hun konstatere, at det har båret frugt.

Hun har samlet et flertal i parlamentet, så den slags krænkelser fremover bliver straffet, skriver The Guardian.

Justitsminister Lucy Frazer bekræfter fredag over for avisen, at regeringen vil støtte kvindens forslag, som er fremsat af Liberaldemokraterne.

Forslaget siger, at krænkere skal kunne straffes med fængsel i op til to år.

Desuden vil det i de mest alvorlige tilfælde, hvor folk dømmes for at have taget den slags foto uden forudgående accept, kunne ende med, at krænkerne sættes på en liste.

Gina Martin deltog sidste sommer på musikfestivalen British Summer Time i Hyde Park i London.

Mens hun stod blandt mange mennesker, sneg en mand sig til at tage et foto ved at holde en mobiltelefon op under hendes nederdel.

Kvinden fandt ud af, hvad der skete, da billerne af hendes underliv blev delt med andre i gruppen omkring hende.

Hun snuppede telefonen og løb væk med den. Da hun fik fat i politiet, meddelte betjente ifølge hendes egen forklaring, at "billederne viste mere, end hun ville ønske".

Men de kunne ikke hjælpe hende. De lukkede sagen. Det var især myndighedernes afvisning, fortæller Gina Martin til The Guardian, der fik hende til at undersøge lovgivningen omkring disse krænkelser nærmere.

Det viste sig, at folk ustraffet kan tage snigfoto af andre i det offentlige.

Siden igangsatte hun en kampagne, så personer, der begår disse krænkelser, der på engelsk går under navnet "upskirting", skal straffes.