En russisk politiker er gået i forsvarsposition efter en kollega tidligere på ugen advarede russerne om at have sex med udlændinge og at efterfølgende føde deres børn.

Men det faldt ikke just i god jord, og nu er en anden russisk politiker kommet med et modsvar, hvor han beder det russiske folk om at give efter for kærligheden og indlede forhold med udlændinge, der besøger landet i forbindelse med fodbold-VM.

Det skriver The Guardian.

»Jo flere kærlighedshistorier vi får med forbindelser til VM, jo flere mennesker fra forskellige lande, der bliver forelsket, jo flere børn, der fødes, jo bedre,« sagde den russiske politiker Mikhail Degtyaryov torsdag.

»Om mange år vil børnene huske, at deres forældres kærlighedshistorie begyndte under VM i Rusland i 2019.«

Degtyaryovs kommentarer kommer efter kollegaen Tamara Pletnyova, der er formand for det russiske parlaments familiekomite kom med nogle ret så udsædvanlige kommentarer tidligere på ugen. Hun ville advare de russiske kvinder mod at skabe "opbrudte familier".

»En ting er, hvis forældrene er af samme race. Noget andet er, hvis de er af forskellige racer. Vi bør føde vores egne børn,« sagde Tamara Pletnyova til radiostationen Govorit Moskva.

Kommentaren har ikke fået megen støtte i hjemlandet, da præsident Vladimir Putins talsperson valgte at tage afstand ved at sige, at de russiske kvinder selv kan tage deres beslutninger, da de »er de bedste kvinder i verden.«

Den Russiske Fodboldunions racismeinspektør Alexey Smertin, der er forhenværende Chelsea-spiller, nægtede at kommentere på advarslen med et »nej, nej, nej.«

Tusinder af fodboldfans er allerede ankommet til Rusland, hvor de fylder gaderne med sange og farverig påklædning i alle verdens farver. Den første kamp blev spillet i går mellem Rusland og Saudi-Arabien, hvor Rusland løb med en 5-0 sejr.