Fransk politi beskyldt for grov behandling af flygtningebørn

Fransk grænsepoliti er blevet beskyldt af velgørenhedsorganisationen Oxfam for at have tilbageholdt flygtningebørn ned til 12 år i fængselsceller uden mad og drikke, at klippe sålerne af deres sko og at stjæle simkort fra deres mobiler, for derefter at sende dem ulovligt tilbage til Italien.

Det skriver The Guardian.

En rapport fra Oxfam fortæller blandt andet om en "meget ung" pige fra Eritrea, der blev tvunget til at gå tilbage til den italienske grænseby Ventimiglia, mens hun bar sit 40-dage gamle spædbarn.



Beskyldningerne kommer på baggrund af vidneudsagn, Oxfam har samlet i fællesskab med partnerorganisationer og kommer ca. to måneder efter fransk politi blev beskyldt for at have forfalsket fødselsdatoerne på uledsagede flygtningebørn for at kunne behandle dem som voksne, og sende dem retur til Italien.

»Vi har ikke beviser på voldelig, fysisk misbrug, men mange børn har fortalt, at de blev skubbet eller råbt af på et sprog, de ikke forstod,« siger Giulia Capitani, der har udformet rapporten til The Guardian.

Italien beskyldte tidligere på ugen Frankrig for hykleri, da Italiens nye indenrigsminister Matteo Salvini mente, at Frankrig ikke tog nok ansvar i flygtningestrømmen til Europa. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, svarede igen ved at kalde Italien kynisk og uansvarlig, da landet valgte at afvise et flygtningeskib med 629 ombord.

Hos Oxfam er man af den overbevisning, at mange flygtningebørn den seneste tid er blevet sendt retur til Italien af fransk politi. Under Dublin-forordningen kan flygtningebørn, der søger asyl i Frankrig, ikke blive sendt tilbage til Italien. En EU-lov bestemmer, at flygtningebørn skal beskyttes.

Derudover siger Dublin-forordningen, at hvis flygtningebørn søger asyl i et af medlemslandene, så har de krav på at blive sammenført med familiemedlemmer, der befinder sig i et andet medlemsland.