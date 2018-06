Mishandlet pige fundet død i grøft - mere end 30 år senere er der nu anholdte i sagen

På kirkegården i den lille franske by Suevres Loire findes der en grav, som ikke har noget navn indgraveret på gravstenen. På en lille sten står der i stedet blot: »Til minde om den lille ukendte fra motorvej A10«.

Sagen om den ukendte pige, der ligger begravet der, er en af de sager, som har affødt mest efterforskning i Frankrig nogensinde.

Nu ser det imidlertid ud til, at den uopklarede drabssag fra 1987 kan nå sin afslutning, og at et navn kan blive indgraveret på gravstenen, skriver Le Monde.

Før vi når dertil, bevæger vi os da lige et par årtier tilbage.

Sagen tog sin begyndelse i august 1987. Her blev liget af en lille pige fundet i grøften langs motorvej A10 nær byen Blois i det centrale Frankrig.

Pigen med krøllet, sort hår og mørkebrune øjne var påklædt og pakket ind i et tæppe. Det blev vurderet, at hun var mellem tre og fem år gammel og formentlig stammede fra Middelhavs-området eller Nordafrika.

Bidemærker på kroppen, brækkede knogler og brændemærker afslørede, at hun inden sin død var blevet mishandlet gennem en længere periode.

Selvom det franske politi iværksatte en omfattende efterforskning af sagen, hvor man bl.a. udsendte en efterlysning i mere end 30 lande, besøgte titusindvis af franske skoler og tog kontakt til tusindvis af læger og dagplejere i håb om at finde frem til pigens identitet, hjalp det lige lidt.

For ingen gjorde krav på pigens lig eller meldte hende savnet. Pigen, der fik tilnavnet "den lille martyr fra A10", blev derfor begravet i den anonyme grav på kirkegården i Suevres Loire, og sagen om hende ebbede langsomt ud.

Efter 10 år blev efterforskningen formelt indstillet, sagen erklæret uopklaret, og de fysiske beviser gemt væk.

I 2008 lykkedes det imidlertid politiet at fastlægge pigens dna-profil, der blev registreret i en national database. Der var på det tidspunkt dog intet match.

Først i 2016 skete der afgørende nyt i sagen, da en mand blev anholdt i forbindelse med en forbrydelse i Villers-Cotterêts i det nordlige Frankrig. Mandens dna afslørede, at han efter alt at dømme var bror til den døde pige.

Siden da har politiet på ny efterforsket sagen og ledt efter mandens - og dermed pigens - forældre.

Undervejs stod det klart, at forældreparret stod registreret til at have syv børn, men i dag kun har seks. Inass, der blev født den 3. juli 1983 i Marokko, mangler.

Torsdag, mere end 30 år efter fundet af pigens lig, blev forældrene anholdt og sigtet for bl.a. drab og grov vold mod en mindreårig.

Ifølge Le Monde er politiet varsomme med at frigive yderligere detaljer i sagen, men det tyder altså på, at sagen om "den lille martyr fra A10" i den nærmeste fremtid kan få en afslutning.