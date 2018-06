Bagmænd idømt 25 års fængsel for 71 døde flygtninge i lastbil

Fire bagmænd er hver blevet idømt 25 års fængsel for 71 flygtninges død i efterladt lastbil. Lastbilen blev fundet i nærheden af den østrigske by Pandorf i 2015, men da bilen var indregistreret i Ungarn blev gerningsmændende fundet og stillet for retten i Ungarn.

Det skriver BBC.

En afghaner, der er identificeret som leder af gruppen af bagmænd blev idømt 25 års fængsel. Ligeledes fik tre medskyldige bulgarere 25 år hver. Ti andre blev idømt kortere fængelsstraffe. De blev alle kendt skyldige i menneskesmugling.

I 2015 kom en stor flygtningestrøm til Centraleuropa, hvoraf mange af dem flygtede fra Syrien og andre konfliktzoner.

Ofrene i lastbilen kom fra Irak, Afghanistan, Syrien og Iran. Af de 71 var otte kvinder og fire børn. de resterende 59 var mænd. Alle undtagen et offer blev identificerede.

De 71 mennesker var mast ind i den lille lastbil, hvor de kun havde ståplads. Det formodes, at de alle var døde af iltmangel inden for tre timer. Lastbilen, der oprindeligt var en kødtransport, var blevet gjort lufttæt.



Ifølge anklageskriftet vidste menneskesmuglerne, at de 71 flygtninge ville dø og ignorerede deres banken og råb om hjælp. Et af beviserne mod lederen af menneskesmuglerne er en optagelse af et telefonopkald, hvor han beordrer føreren af lastbilen til at fortsætte kørslen selvom ofrene råber om hjælp.

Det fremgik også i retten, at de anklagede krævede en betaling på op til 26.000 kr. pr. person, og at de havde to smuglinger planlagt til d. 27. august. Ofrene var blevet fundet af østrigsk politi d. 26. august.