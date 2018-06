Nye EU-regler kan blive en grøn guldgrube for Danmark

Efter mange timers forhandlinger i Bruxelles, er EU natten til torsdag blevet enige om nye mål for vedvarende energi.

Det betyder, at medlemslandene frem til 2030 skal arbejde imod, at deres endelige energiforbrug skal stamme fra mindst 32 procent vedvarende energi.

De nye direktiver skal fremme udviklingen af nye og vedvarende energiformer - noget, som danskerne er ekstremt gode til.

En tommelfingerregel er, at når EU øger sit mål om vedvarende energi med ét procentpoint, øges danske importindtægter med 2,5 milliarder kroner.

Det mener Anders Stouge, som er viceadministrerende direktør i energiselskabernes interesseorganisation, Dansk Energi.

- Forudsat at vi får sat en energipolitisk retning, som gør, at vi kan holde fast og endda udvide vores markedsandele, så kan det betyde øgede danske eksportindtægter på over 12 milliarder kroner frem mod 2030, siger Anders Stouge.

Danmark sakker bagud i brugen af klimavenlig el

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) glæder sig over resultatet, som Danmark har været med til at presse i en ambitiøs retning.

- Vi vil fortsat arbejde for høje klimaambitioner i EU til gavn for klima, eksport og danske arbejdspladser, skriver han på det sociale medie Twitter.

Også transportsektoren er omfattet af de nye energikrav.

Brændstofleverandører vil blive pålagt, at mindst 14 procent af det endelige energiforbrug skal være dækket af vedvarende energi i 2030.

Under forhandlingerne lykkedes det dog ikke at nå til enighed om mere effektiv brug af energien.

Rådet ønsker, at EU i 2030 skal bruge 30 procent mindre energi. Derimod ønsker EU-Parlamentet at være mere ambitiøse med 35 procent mindre.

Danmark ligger godt i svinget til at overholde EU's nye direktiver.

I 2016 lå den danske andel af vedvarende energi ifølge den nyeste opgørelse fra EU's statistikorganisation, Eurostat, på 32,2 procent.

Måler vi os med vores skandinaviske naboer, halter Danmark dog fortsat en smule efter.

Mens Sverige i 2016 fik lidt over 50 procent af deres endelige forbrug fra vedvarende energi, har Norge i den grad den grønne førertrøje på.

Her stammede knap 80 procent fra vedvarende energi.

EU's ambitioner om vedvarende energi skal til genovervejelse i 2023.